Deiby Flores revela que un compañero no quiso cambiarle el número de camiseta en el Féhervár y la razón por la que eligió el ‘12’

¿Conoces personalmente a Luis Ramos? Sí, tenemos una muy buena relación. Hablé con él antes de mi fichaje por el equipo y también me sugirió que fichara en Hungría. También hablamos de Fehérvár, me dijo que este club es de mucha tradición.

Los futbolistas hondureños no suelen venir a Hungría, ¿cómo te sientes en tus primeros días? Soy el segundo futbolista hondureño en Hungría después de Luis Ramos. Él fue campeón con el Debrecen, quizá esto sea una buena señal. Estoy feliz de haber podido firmar en Hungría, después de los primeros días en el equipo, lo que puedo hablar son cosas agradables, todos fueron muy amables conmigo y puedo ver que tenemos un equipo muy ambicioso. Soy un jugador que siempre lo da todo en el campo, cuando me pongo la camiseta hago todo por el bien del equipo. No soy un jugador de muchas entrevistas, quiero demostrárselo a la afición con mis acciones y mi juego. Tengo grandes objetivos, el rendimiento del equipo siempre es mi prioridad y quiero ayudarlos a llegar donde pertenece este club.

¿Qué diferencias viste en el fútbol cuando te mudaste a Europa?

Es completamente diferente en todos los sentidos. En Europa los equipos prefieren un fútbol más bonito, mejor elaborado, mientras que en América, incluido Honduras, hay muchos más choques, dureza y prevalece el estilo combativo de los jugadores. A pesar de eso, también les gusta el buen fútbol.

En el momento del examen médico, ya había visitado Fehérvár ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones del país?

Sí, aunque acabo de llegar a Hungría, viajé casi de inmediato a Croacia para unirme al equipo, por lo que aún no he visto mucho del país. Busqué reseñas y fotos en internet y estoy seguro que no me decepcionará.

Tu posición es principalmente de volante defensivo, ¿también juegas en otras posiciones?

Me gusta jugar de centrocampista defensivo como ir en ocasiones al ataque, pero donde el entrenador me ponga, ahí trataré de dar lo mejor. Pero básicamente me siento cómodo en la cancha en las posiciones de seis y ocho.

Después de tu llegada, notamos cuántas personas te siguen en las redes sociales Tienes una gran cantidad de fans...

La mayoría de ellos probablemente me están siguiendo desde Honduras, pero no podría decir exactamente cuántos. Por supuesto, cuando a una persona le pasan cosas buenas, por ejemplo, se presente en su nuevo club, siempre te llegan más seguidorese, pero esto no es tan importante para mí, no le presto atención a cuánta gente me sigue en internet. Como futbolista quiero dejar huella en la gente, no como alguien que tenía muchos seguidores ja, ja, ja. Por supuesto, es bueno desde que vine de mi país hayan estado siguiendo mi carrera y que los fanáticos griegos también me estén siguiendo.

¿Los futbolistas son tratados como estrellas en Honduras?

Es interesante, pero no es tán común como aquí en Europa o Estados Unidos. Por supuesto, más gente nos conoce, pero los futbolistas no son tratados como estrellas en Honduras.