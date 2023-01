Michaell Chirinos lo revela: su calvario previo a Grecia, el reencuentro con Edwin Rodríguez y la vida en el Volos FC

Honduras posee un nuevo legionario en Michaell Chirinos, el futbolista del F.C Volos de Grecia desea echar raíces en Europa, tener una exitosa carrera, brindar espectáculo, hacer goles, asistencias, ganar partidos y sobre todas las cosas, evolucionar como jugador, abrir puertas en otros clubes, para él y sus compatriotas que vienen detrás. Diario DIEZ conversó en exclusiva con el seleccionado nacional. “Después de la final ante Alajuela en Costa Rica, recibí una llamada de mi representante, me alegré de forma inmediata, ya que él no me contacta si no es por algo bueno, entonces, me habló de la propuesta de Volos F.C y el día siguiente le dije: ‘tomáramos ese barco’. En ese momento me comprometí en cerrar bien con Olimpia, deseaba marcharme dejando al equipo campeón y por la voluntad de Dios lo logramos”, indicó el atacante hondureño.

Con un pasado exitoso en sus dos salidas al exterior, donde pese a cumplir en lo deportivo, no logró su continuidad con Lobos BUAP de la liga mexicana y Vancouver Whitecaps de la MLS, Chirinos Cortez, desea hacer que la tercera sea la vencida, las experiencias vividas en sus dos préstamos a clubes extranjeros, le han preparado para un desafío mucho mayor, donde en el momento pico de su rendimiento espera consolidarse. “Ambos lugares fueron muy buenos, siento que deportivamente cumplí; extrañamente no pude continuar, fueron experiencias de las cuales tomé lo positivo, me prepararon para venir a Grecia, curiosamente el país que siempre soñé conocer, antes de la final de Liga Concacaf le prometí a mi esposa que con el premio de ese torneo, la traería de vacaciones a este país, futbolísticamente me siento capaz de enfrentar el reto y deseo quedarme aquí un largo tiempo”, señaló Michaell. Un grave descuido en lo deportivo, sumado a una serie de lesiones, fueron educando a Chirinos en lo que como futbolista requería hacer, los largos meses alejado de las canchas, la soledad y frustración que acompaña los procesos de rehabilitación, fueron claves en el resurgir de un chico que lo único que deseaba era jugar futbol, ayudar a sus compañeros, ganar títulos y disfrutar de lo que más le apasiona.

“Al volver de Vancouver estuve noviembre y diciembre sin hacer nada, no salía a correr, no iba al gimnasio, me dediqué a disfrutar la vida, como si no fuera un atleta, el resultado de eso fue un desgarro, luego me lastimé el tobillo, después me rompí los ligamentos cruzados; la lesión que mas temí y me ocurrió justo cuando levantaba mi nivel y estaba de vuelta en la selección. Me hice la promesa de trabajar sin descanso, que no regalaría nada a nadie, que mi tiempo se lo dedicaría a mi carrera”, aseveró el volante de 27 años.

El cambio de mentalidad y la realización de un error, lo llevó a recuperar la titularidad en su club, con ello llegaron las asistencias, los goles, los premios como jugador más valioso, y más importante aún, volvió a proclamarse campeón, siendo una de las grandes figuras. Fue durante este proceso que el Volos F.C tomó la decisión de hacerse de los servicios del jugador más valioso del Club Deportivo Olimpia. Al hondureño le va bien en la liga de Grecia, los ejemplos son muchos ¿Cómo tomas el llegar al club y prácticamente bajándote del avión ya te pusieron la camisa de titular? “Me llenó de confianza que al llegar fui recibido por el presidente del club y el entrenador, los compañeros me recibieron muy bien y me pidieron que no tuviera miedo, que hiciera lo que sé hacer, cada minuto que pasa mi confianza crece, me voy sintiendo más cómodo y el período de adaptación se me ha facilitado, espero ser en esta liga un jugador importante, así como Luis Palma, Alfredo Mejía y Deiby Flores”.

Tuviste la oportunidad de enfrentar a Edwin Rodríguez, tu amigo, excompañero, hermano, compatriota ¿Qué tanto disfrutaste esa experiencia? “Fue una sensación muy bonita, me llené de alegría, estaba muy orgulloso y es que hemos compartido muchas cosas, hemos reído, llorado, sufrido, vivido juntos los altos y bajos de la profesión y de la vida, al darle el abrazo se sintió la hermandad, esa necesidad de sentir el afecto, conversamos y solo le pedí que disfrute, que no baje los brazos y que debe mantenerse con la mente positiva, también hablé con Luis Palma, él es diferente es alegría, es extrovertido, dinámico”. Al verle ingresar al campo (Edwin) y realizar su debut, tenía muchos deseos de correr y darle un abrazo (manifestó entre risas), está claro que no iba ser posible por el partido, después de todo lo que se dice, me llenó de mucha alegría, fue un momento que sentí orgullo, por mi amigo. No es fácil estar lejos de casa y ambos extrañamos nuestras familias, las comidas y muchas cosas más, por eso el verle significó tanto para mí”.