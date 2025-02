Joseph Rosales confesó que estuvo cerca de jugar en poderosa liga de Europa: “me dolió”

Precisamente en el mercado invernal estuvo muy cerca de salir del Minnesota con destino a Europa. En el programado Más que Fútbol que dirige el periodista “Chaco” Funes, reveló los detalles.

“La verdad han existido varios clubes que han contactado con mi agente para ir a Europa, no se ha concretado por ciertas razones, pero estoy contento de estar aquí en la MLS, más adelante creo que podré salir”, destacó el nacido en Tegucigalpa.

Joseph Rosales mencionó que una de las ofertas le llegó desde una liga poderosa de Europa. “La última sí me dolió, fue el último día del cierre de mercado, dijo que las cosas pasan por algo, igual estoy contento y disfrutando con el Minnesota. Tuve tres ofertas, pero la que más me llamaba la atención era de la Liga de Italia, esa fue la que más me dolió”.

El futbolista de la Selección de Honduras se ha caracterizado por ser polifuncional, tanto en su club como en la Bicolor, pero en la escuadra catracha ha sobresalido como lateral izquierdo.

“La verdad he cambiado de posición en los últimos dos años, cuando empecé a jugar de lateral fue Diego Vázquez, él me puso en un amistoso en Venezuela y lo hice bien. En Panamá también lo hice porque un compañero no pudo jugar. Me gusta, he ido agarrándole cariño, pero mi posición natural es contención”, recordó.