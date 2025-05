Joseph Rosales rompe el silencio tras ser sancionado por racismo en la MLS: "pido disculpas al jugador contrario"

"Me refiero a la reciente suspensión de tres partidos impuesta por la Liga. Quiero ser claro: no utilicé lenguaje discriminatorio. Sin embargo, reconozco que mis acciones contribuyeron a aumentar la tensión en el campo y, por ello, pido disculpas sinceras al jugador contrario y a todos los afectados."

Rosales también expresó su desacuerdo con la decisión, aunque aseguró respetar el proceso de la liga: “Si bien no estoy de acuerdo con la decisión de la Liga de suspenderme porque creo que se basó en una interpretación errónea, respeto su proceso y su compromiso por fomentar un entorno seguro e inclusivo. Siempre he tomado esta situación muy en serio y me comprometo a hacer todo lo posible para apoyar un juego respetuoso e inclusivo”.

La MLS no ha revelado mayores detalles de la investigación, pero la sanción ya es oficial y el jugador deberá cumplirla en los próximos compromisos del Minnesota United.