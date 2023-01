La historia de Yeison Mejía, el nuevo legionario en la MLS: quién lo descubrió, el grande donde surgió e íntimo de Alberth Elis

HERMELINDO CANTARERO

El exescauteador hondureño Hermelindo Cantarero llegó acompañado de Kenneth Dixon a la comunidad donde vivía Yeison Mejía, ahí observó al juvenil que ya tenía notables destellos de buen jugador.

”Yo agradezco siempre a Kenneth Dixon y a Hermelindo Cantarero que hace seis años llegaron a mi pueblo a escautear jugadores y desde ese tiempo tuvieron la fe en mí, me han estado apoyando todo este tiempo, estoy agradecido porque si no fuera por ellos estuviera en mi pueblo”, comentó Yeison Mejía a Diario DIEZ en febrero de 2020.

ALBERTH ELIS

A su llegada al Olimpia, Mejía no olvida que los primeros que le dieron la mano fueron los familiares de Alberth Elis; le apoyaron moral y materialmente en su proceso con el equipo capitalino.

“Estoy muy agradecido con los padres de Alberth Elis y con él porque me ayudaron cuando recién empecé a jugar en las reservas especiales del Olimpia. Alberth siempre me ha apoyado, me regalaba tacos, seré siempre agradecido con ellos”, mencionó el de Sangrelaya, Iriona, Colón, quien se formó en las básicas del melenudo bajo el mando de Danilo Turcios y “Cocli” Salgado.