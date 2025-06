"Nos encantaría contar con él, pero hay que sacar números y ojalá pueda estar pero si no se puede quedar no podemos hacer nada. Si se puede hacer que esté, será mejor para todos", dijo al respecto este lunes el entrenador del Zaragoza.

Gabi no ha podido ser más claro con su frase: “A todos los zaragocistas nos encantaría contar con Kervin, pero hay que sacar números. Ojalá Kervin pueda estar, pero hay que analizarlo bien. Si el club puede hacer que esté aquí, para todos será mejor. Pero si no se puede pagar su salario, no se va a quedar. Yo también quiero muchas otras cosas que nos e pueden pagar...”.

El entrenador español ha renovado por un año más con el club que salvó del descenso a tercera división la campaña pasada.

“Firmar por el Real Zaragoza no es una situación sencilla. Tienes una responsabilidad enorme. El tema de que haya sido sólo por un año ha sido decisión mía. Creo que es lo más justo en este momento para que yo sea capaz de demostrar que estoy capacitado para entrenar al Zaragoza. Como el objetivo se va a cumplir, no habrá ningún problema para volvernos a sentar y continuar no uno más, sino ojalá que sean diez años. Y a partir de ahí, si no va como todos esperamos, que el club no tenga ningún compromiso de tener que pagar más que lo que yo he trabajado”.