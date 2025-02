Y agregó a sus palabras ante los medios: “Donde yo hubiera dicho eso, el árbitro, que estaba al lado, me hubiera expulsado. Ellos (jugadores del Pereira) sabían que yo tenía amarilla. Como es un clásico, querían que quizás me expulsaran diciendo que yo había sido racista”.

“Es una escena bastante triste. En la cámara se ve que no le digo nada, antes me acerco a darle la mano. Lo único que le dije fue: ‘Levántese’. El otro se paró prácticamente a llorar y a decir que yo le había dicho simio, cuando las cosas no son así. Tengo una familia que me ha inculcado valores y respeto”.



Joel Contreras dijo sentirse “triste” por la situación, ya que está siendo atacado y afirma no haber dicho “simio” al hondureño Rubilio Castillo.

“Me siento triste porque me están atacando bastante sin justa razón, yo nunca le dije así. Donde tenga que hablar y lo que tenga que hacer, me voy a defender de la mejor manera porque es injusto lo que está pasando y me digan eso, cuando no le dije nada... Es triste que el jugador salga a llorar y diga que le dije simio, cuando no fue así. Dije que revisaran cámaras y no se ve nada”, expresó.

Y siguió: “En ningún momento le dije eso. Le dije ‘Levántese’ y en la televisión se ve que le alcanzo la mano. No le voy a decir simio y le voy a dar la mano. Yo creo que son excusas por ser un clásico. Me siento súper atacado y perseguido. No sé qué malo hice para que ese jugador diga eso y salga a llorar, porque me está dejando mal a mí y a mi familia”.