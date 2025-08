Entre lesiones y borrados: Legionarios hondureños viven un infierno a un mes de la Eliminatoria Mundialista

No obstante, a pesar de las noticias positivas, Reinaldo Rueda tiene un "par" de dolores de cabeza con legionarios catrachos que no pasan por un momento fuera de tierras hondureñas. Rigoberto Rivas, Anthony "Choco" Lozano, David Ruiz y Rubilio Castillo no viven su mejor momento.

Desde su llegada en enero de 2025, Castillo apenas ha tenido acción en diez compromisos, en seis de ellos ingresó desde la banca. A esto se suma que él no cuenta para la dirección técnica del venezolano Rafael Dudamel, quien en reiteradas ocasiones ha mencionado que no cuenta con el catracho.

“Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida, Rubilio seguirá en el equipo”, expresó Dudamel de forma tajante en el mes de julio.