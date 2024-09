Luis Palma podría salir del Celtic y The Sun revela las razones de la decisión que tomaría el club escocés

En información que brinda este martes el medio The Sun, informan que que “El Bicho” podría salir del conjunto escocés por su bajo rendimiento y su salida se estaría dando en enero del 2025, cuando se abra el mercado de fichajes de invierno.

Luis Enrique Palma no la está pasando nada bien en este inicio de temporada con el Celtic de Escocia y comienzan a surgir noticias negativas sobre el futbolista hondureño.

En lo que va de la campaña, el seleccionado catracho ha sido relegado al banquillo de suplentes por su técnico Brendan Rodgers al extremo de que inclusive no ha visto acción en juegos claves, como ser el juego de la Champions League en donde se quedó en la banca en la paliza de 5-1 que le rectaron al Slovan Bratislava .

El pasado domingo, “El Bicho” recibió la oportunidad de ser titular en juego de la Copa de la Liga de Escocia, su nivel fue regular y como consecuencia fue sacado del campo a los 60 minutos cuando perdían 1-2. Tras la salida del catracho, el equipo le dio la vuelta al marcador y termino goleando 5-2.

“Palma en particular no impresionó y fue uno de los jugadores enganchados después de una hora”, apunta The Sun señalando el mal rendimiento del atacante centroamericano.

Y añadieron. “Fue una oportunidad perdida de mostrarle a su entrenador de lo que es capaz”.

El exjugador del Vida ha visto como sus compañeros que juegan en su posición han mostrado un mejor nivel: “Mientras tanto, Daizen Maeda ha seguido siendo titular con regularidad en el lado izquierdo, mientras que el veterano extremo James Forrest también está por delante de Palma en el orden jerárquico”, indica la prensa.

Contrato

Cabe señalar que Palma tiene contrato de cinco años con los Hoops, por lo que el equipo que lo quiera deberá de comprar su ficha.

Es importante mencionar que el hondureño en la pretemporada se lució al marcarle al Manchester City y el Chelsea. Pero al comenzar la campaña, perdió la titularidad y solamente ha podido disputar dos juegos en la Liga, comenzando en ambos compromisos como suplentes.

Celtic, actual campeón de Escocia, lidera con 15 puntos el campeonato liguero. Están invictos con cinco triunfos de cinco partidos que se han jugado.