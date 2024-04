Luis Palma y su tajante reacción tras clasificar a su primera gran final con el Celtic de Escocia: “No estoy al nivel que me gustaría”

Tras el 3-3 final, el DT del Celtic colocó en su lista de penaleros a Luis Palma, quien no falló desde el manchón penal transformando el segundo tanto.

El ‘Bicho’ se mostró relajado y la mandó a guardar al costado izquierdo del portero, engañándolo por completo.

Luego de siete lanzamientos por equipo, el Celtic consiguió el pase tras quedar 6-5. Los locales erraron dos veces y la visita una vez. Precisamente fue el portero Joe Hart el que falló para los ‘Hoops’ en el quinto penal, aunque atajó uno de los tiros.

Luego del festejo el delantero hondureño se pronunció en sus redes sociales sobre su nivel futbolístico actual y detalló que trabajará fuerte para regresar a su mejor versión.

LEA TAMBIÉN: Roger Rojas revela porqué se retiró del fútbol: “Me di cuenta que mis riñones no estaban trabajando bien”

”En mi carrera he tenido muchos altos y bajos, pero siempre he podido levantarme y soy consciente de que no estoy al nivel que me gustaría debido muchas circunstancias, pero estoy trabajando día a día para llegar a ese nivel que sé que puedo alcanzar”, comentó Palma en sus redes sociales.

Agregó: “Hoy fue un trabajo extraordinario. Estoy muy orgulloso de este grupo. Seguimos adelante. Gracias a todos los fans por su apoyo incondicional”.

El rival del Celtic saldrá este domingo cuando se enfrenten Rangers contra Hearts a partir de las 8:00 AM. hora de Honduras.