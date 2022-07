¡Nueva pesadilla! Rubilio Castillo no puede ser inscrito con el Deportivo Pasto de la primera división de Colombia

Después de levantar la corona de campeón con el Comunicaciones, Rubilio Castillo fue dado de baja en el fútbol de Guatemala, el atacante hondureño tomó vuelo a Colombia, donde fue fichado por el Deportivo Pasto, pero el panorama se le ha complicado.

Castillo vive una pesadilla con el equipo colombiano, ya que a pesar de estar listo para jugar, no ha podido debutar oficialmente con su nuevo equipo debido a que dicho club no puede fichar jugadores mientras no pague una vieja deuda con un ex futbolista.

El jugador hondureño se encontró con la mala noticia que no pudo ser inscrito todavía en la Liga Betplay 2022 y eso quedó evidenciado en la convocatoria para el juego de este fin de semana ante el Unión Mgadalena.