Rodrigo Rodríguez tras fichar por el Vizela de Portugal: “Luego de salir de Olimpia y Motagua estaba pensando en retirarme”

“Ya estaba pensando otra cosa en mi carrera”, fue el comentario que no hizo Rodrigo Rodríguez, quien este lunes 29 de enero fue anunciado como nuevo refuerzo del Vizela de la primera división de Portugal. El mediocampista de 19 años de edad dio la gran sorpresa, ya que, sorpresivamente fue dado de baja por el Motagua para el Clausura 2024, pero este día se convirtió en nuevo legionario. Tras conocer su fichaje por el Vizela, DIEZ charló extendidamente con el volante, quien reveló que ya estaba pensando en retirarse del fútbol tras su paso por Olimpia y Motagua.

También se destapó en su salida del “Ciclón”, la charla con Diego Vázquez e interioridades de su nuevo club en Portugal, ¿qué dorsal usará y en qué categoría comenzará a jugar? El centrocampista tendrá seis meses de periodo de adaptación con la Sub-23 del Vizela, club por el que firmó por año y medio. - CHARLA CON DIEZ - Sensaciones luego de cerrar como fichaje legionario en Portugal Muy contento, feliz de ser un privilegiado del fútbol, de estar aquí con todas las ganas de aprender, de tener la mayor humildad, me falta muchísimo y que estoy en el lugar indicado. A pesar de tener 19 años, lo ficha un equipo de primera división de Europa, ¿cómo fue la negociación? Fue una prueba, no fue algo de un solo. Ya estaba pensando otra cosa en mi carrera, en mi vida. Se me comunicó en Motagua que no contaban conmigo, ya estaba sin entrenar. De repente, me llamó un día el profesor Roberto Gómez que está en segunda división con San Rafael, es mi papá futbolísticamente, para mí es un adelantado del fútbol, me dijo que había un agente llamado Jacobo Bueso, él me dijo que había esta oportunidad de hacer prueba. El día que llegué me preguntaron si podía entrenar, entrené, trabajé, gracias a Dios hoy recompensa, me está abriendo una puerta.

Cuando salió del Motagua ¿pensó que ya no habían más oportunidades? En Honduras el jugador termina de cumplir minutos y pasa con el 90% o 95% donde te dicen que tenés que buscar equipo. Entonces, yo busqué, no se abrieron las puertas, estaba pensando en otras cosas. ¿Estaba pensando en retirarse? Sí, estaba pensando en retirarme. Lo que pensaba con mi papá era ir a Estados Unidos y esperar que terminara el entreno en un club para pedir oportunidad. He estado tocando puertas para ir a estudiar a Estados Unidos. Dios me abre esta puerta, me abre una nueva oportunidad. Salió de Olimpia y Motagua, ¿qué opina de esto? En Olimpia tenía un año de contrato y lo cumplí. Ahorita, la verdad, estoy agradecido con Diego Vázquez, que me habló con sinceridad, es su trabajo, yo lo valoro mucho. Es algo que podía tomar, lo afrontamos, tratamos, pero se dio en Portugal. ¿Salió mal de los dos equipos? No, no me considero así. Hasta hoy no entiendo por qué salí de Olimpia, pero ya es algo que me hizo crecer como persona. En Motagua a Diego Vázquez le di la mano, le dije “te agradezco tu sinceridad”, no hay ningún problema. Le llamé a Emilio Izaguirre, le dije que quería mis papeles.

¿Qué habló con Diego Vázquez? Diego me dijo que tenía buenas condiciones, pero que no iba a jugar. Obviamente, el equipo ocupa campeonato, es difícil apostar por jóvenes, más cuando se están peleando cosas importantes, yo le agradezco a él por su sinceridad. ¿Buscó por otros lados? Toqué puertas a nivel nacional en primera y segunda, pero no se abrieron, ya es un plan de Dios. ¿Cómo se dio su fichaje por el Vizela? Sí, yo llegué a prueba, estando en Honduras tengo un video de mi carrera cuando jugué en Olimpia, Motagua y Real de Minas. Me llamaron para que fuera a prueba, que era posible porque el mercado de pases estaba por terminar. Bueno, me lo dijeron un jueves en la tarde, el lunes estaba viajando. ¿Cómo ha sido la experiencia? Es una locura. A veces me levanto y pienso que no estoy aquí. Ha sido una experiencia inolvidable, algo que tal vez lo soñaba, pensaba que no lo iba a vivir, pero es una locura.