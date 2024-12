Romell Quioto se desahoga: “Toma distancia de la gente hipócrita; quien me quiera ver caer le deseo lo mejor”

Pese a sus destacadas actuaciones en el fútbol árabe, el ‘Romántico’ sigue sin entrar en los planes del seleccionador hondureño, pero intanta darle vuelta a la página y enfocarse solo en su equipo.

Quioto dio una reflexión sobre el momento actual que está viviendo. Lo hizo a través de una historia en Instagram, donde también lanzó un mensaje para sus detractores.

“Cambié como persona, cerré etapas para tener tranquilidad en mi vida. Empecé a cuidar mi amor propio y a día de hoy nada es igual que antes, todo es diferente y todo cambió”, arranca diciendo el jugador.

“Las decepciones me enseñaron a ser una persona selectiva, aprendí a no darle lo mejor de mí a quien no se lo merece y que no se puede encajar en un sitio por más que insista, toma distancia de la gente hipócrita que no te quiere ver llegar lejos y no estés para personas que solo te quiere por conveniencia”, añadió.