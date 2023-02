Rubilio Castillo culpa a Astor Henríquez de su castigo: “Me dejó solo, me mal aconsejó que demandara al club chino y se fue”

-ENTREVISTA-

¿Cómo fue todo el caso del club chino?

“Cuando yo llego al equipo Natong Zhiyun FC, tengo todo normal, firmo el precontrato y todo. La cuestión es que cuando yo llego me empiezan a hacer pruebas físicas, etc... todo normal hasta ese momento. Pues resulta que el equipo estaba haciendo pretemporada en otra ciudad y el presidente quería que yo me moviera para ‘que el técnico y jugadores me vieran’, entonces yo le dije al presidente que yo no me iba a mover sin firmar.

El equipo quería que fuera a entrenar y obviamente no acepté. Les dije que yo no iba a moverme donde ellos y como no firmamos nada, me regresé a mi país. Después los demandamos”.

¿Por qué te regresaste? ¿cómo empezó la demanda?

“Pues bueno, yo me vine a Motagua, pero en ese momento no me ficha, pero el Saprissa sí lo hace. Cuando ya estoy en Costa Rica, aparece la persona con la que comenzó el enredo de esta demanda. Te voy a comentar para que todo mundo sepa, la persona es Astor Henríquez.

El asunto fue así: vino Paulo Hernández (español representante de jugadores) me consiguió el equipo, pero él a última hora no pudo viajar conmigo. Paulo tenía una buena relación con Astor y decicidió que él viajara conmigo, él estuvo conmigo allá y pues cuando regresamos, Astor me dijo que ‘podemos demandarlos porque no cumplieron con tu contrato’ y respondí con que yo estaba tranquilo y era mejor dejarlo así.

Pero tiempo después yo le hice caso a Astor de demandar al equipo de China. En ese momento, si hacía la demanda, yo estaba seguro que ganaba el caso, pero como me tardé un poco, pues ya no llevábamos las de ganar. Cuando yo la hice ellos hicieron una contra demanda y es ahí cuando Astor se esfumó, me dejó solo.

Yo te digo que si yo hubiera ganado la demanda, hubieran estado todos, pero como no resultó como esperaban, me dejaron solo”.