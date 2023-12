Rubilio Castillo confirma oferta de equipo grande de la Liga Nacional de Honduras: "Recibí una propuesta"

Una vez culminada su etapa en el fútbol asiático, "Roruca" ha quedado como agente libre y la posibilidad de que vuelva a la Liga Nacional está latente.

En los últimos días el ariete hondureño ha sonado en la órbita de clubes de Liga Nacional, entre ellos Marathón y Motagua.

En las últimas horas Rubilio se ha pronunciado sobre la situación y confirmó que ya recibió una oferta del Monstruo Verde, sin embargo, está a la espera de un llamado de las Águilas.

"He tenido muchas opciones, muchos ofrecimientos gracias a Dios, tanto afuera como acá, no lo voy a ocultar pero ahora no estoy tan mentalizado en agarrar las propuestas, estoy mentalizado en disfrutar con mi familia", declaró Rubilio Castillo al periodista Manfredo Reyes.