¡Se mantiene en Europa! Alenis Vargas se convierte en nuevo fichaje de club turco de la segunda división

El atacante hondureño <b>Alenis Vargas</b> fue presentado oficialmente este lunes como refuerzo del <b>Manisa FK</b>, club de la segunda división de <b>Turquía</b>, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera futbolística para lo que resta de la temporada 2025-26."Nuestro Manisa Fútbol Club ha incorporado a su plantilla, en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra, al extremo hondureño de 22 años Alenis Vargas. Le damos la bienvenida a Alenis Vargas a la familia del Manisa Fútbol Club y le deseamos éxitos con nuestra camiseta negro y blanca", anunció el equipo en redes sociales, junto a una foto del catracho posando con la camiseta negra y blanca.