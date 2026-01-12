¡Se mantiene en Europa! Alenis Vargas se convierte en nuevo fichaje de club turco de la segunda división

El atacante hondureño Alenis Vargas fue presentado oficialmente este lunes como refuerzo del Manisa FK, club de la segunda división de Turquía, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera futbolística para lo que resta de la temporada 2025-26. "Nuestro Manisa Fútbol Club ha incorporado a su plantilla, en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra, al extremo hondureño de 22 años Alenis Vargas. Le damos la bienvenida a Alenis Vargas a la familia del Manisa Fútbol Club y le deseamos éxitos con nuestra camiseta negro y blanca", anunció el equipo en redes sociales, junto a una foto del catracho posando con la camiseta negra y blanca.

Para hacer posible su incorporación, el extremo hondureño logró cerrar su salida del SJK Seinäjoki de Finlandia, equipo con el que aún tenía contrato vigente. Tras varias semanas de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió su llegada al fútbol turco. El acuerdo con Manisa FK establece una cesión con opción de compra hasta el final de la campaña, por lo que el rendimiento del catracho será clave para definir su continuidad en la institución.

Vargas llega con buenas referencias tras su paso por la primera división de Finlandia, donde dejó registro de goles, asistencias y un crecimiento notable desde su llegada en abril de 2025. TAMBIEN VER: MERCADO DE FICHAJES EN HONDURAS Ahora, el habilidoso extremo suma su tercera experiencia internacional. Antes jugó en la MLS con el Sporting Kansas City y posteriormente dio el salto a Europa con el SJK Seinäjoki. Previamente, su formación futbolística se dio en la Academia Leones de San Pedro Sula.