¡OFICIAL! Sporting Kansas City anuncia el adiós de Roger Espinoza: “Gracias por cada minuto implacable”

Roger Espinoza confesó hace unos días que estuvo cerca de retirarse del fútbol hace tres años. “Ha sido una carrera muy larga, estoy muy feliz porque el club siempre me ha dado la oportunidad. Hace tres años me iba retirar, el año pasado también y este año me ha pasado igual”, reveló.

Pese a esto, Roger Espinoza al parecer tiene deseos de seguir jugando, incluso si es en el fútbol de Honduras. El Platense de Puerto Cortés es una opción.

“Siempre he dicho Platense, es el club que yo crecí viendo en Puerto Cortés. El dinero no es lo importante para mí en la vida, nunca lo ha sido y el Platense es un equipo al que le tengo mucho cariño, a pesar de estar en Segunda División, desde niño miraba a Platense. No sé donde voy a parar, en cualquier equipo de Honduras, le tengo mucho cariño al pueblo hondureño”, mencionó.

Así como Roger Espinoza, también se ha confirmado la salida de otros jugadores hondureños en la MLS, se trata de Andy Najar, quien suena para el Olimpia, y de Romell Quioto, quien fue dado de baja en el CF Montreal.