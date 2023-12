Pedro Troglio habla de Andy Najar, del regreso de Diego Vázquez y da su opinión de convocar extranjeros a la Selección

El fin de semana van a conocer su rival y Pedro Troglio afirma que no se van a confiar, pues llega la etapa más importantes, subrayando que el récord no servirá de nada si no se logra el título.

El entrenador argentino también aclaró el tema de la lesión de Jorge Álvarez y hasta dio su punto de vista sobre la llegada del VAR a la Liga Nacional.

Acá la conferencia de Pedro Troglio, entrenador del Olimpia:

Jugadores lesionados

No tenemos ninguno, salvo uno de la prensa que dijo que teníamos a Jorge Álvarez afuera de todo, pero está bien, si nada cambia ahí va a estar el día miércoles jugando la semifinal. Esperamos tener una continuidad de entrenamientos buenos, que estén todos bien y lógico, ganar para poder estar en la gran final.

¿Cómo cambia el ritmo de trabajo al llegar a esta instancia?

El campeonato no está armado bien, cuando un equipo le saca 28 puntos al sexto no es normal que después vaya a recibir un ida y vuelta, titubear e irte y sin tener una chance más. En Costa Rica son cuatro los que clasifican nada más y el primero tiene una supuesta segunda final, eso sería lo más normal, por eso no le doy tanta importancia a los números, le doy más importancia a estos cuatro partidos y llegar a la final que todos los que hemos jugado. Aquí no te puedes levantar mal, porque si te levantas mal te quedas afuera. Son más importantes en este estilo de campeonato los últimos cuatro partidos que los 18 anteriores.

Desventaja parar por el repechaje

Desventaja descansar no, porque uno descansa un montón de veces y hemos salido campeón igual y a mí me viene bien para trabajar. Hemos tenido que jugar e igual hemos salido campeón. Es solo que no es normal que juegues 18 fechas, saques 48 puntos y después en cuatro jornadas vuelve todo a la normalidad, en paridad y creo que no puede ser así, el primero no solo debe tener una ventaja deportiva en una semifinal, sino que también tendría que tener una eventual segunda final, eso me parece lo más normal, entonces para qué juegas 18 fechas, no tiene sentido.

Todos los récords son bárbaros, pero si no sales campeón los récords no sirven para nada. Récord es salir campeón, los otros son solo números. Queremos estar bien despiertos en estos partidos para no llevarnos alguna sorpresa.

El regreso de Diego Vázquez

De Diego Vázquez no tengo nada para decir, cuando Nazar fue a Marathón ni me preguntaron, ni cuando Vargas fue al Vida ni cuando el Primi fue a Lobos, no me preguntaron. Pero bien, viene un técnico que es muy bueno y que lógicamente me tocará enfrentarlo, no tengo mucho para decir, no hay ninguna disputa ni nada, yo me aboco a lo mío y Motagua a lo de ellos.