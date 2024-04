Tata Martino sale en defensa de David Ruiz y explica por qué es titular el hondureño con el Inter Miami

Sin embargo, al joven legionario de 20 años no le ha pasado la presión en el club de la MLS y ha cumplido en los distintos roles asignados, ganándose la titularidad en los últimos partidos del club del estado de Florida.

El catracho Ruiz ha sido titular en los tres partidos previos, brindando una asistencia en el pasado encuentro ante Colorado Rapids donde jugó como lateral derecho pese a que su posición natural es de mediocampista.

Ruiz vio la tarjeta roja entre semana en el juego ante Monterrey por la Champions de Concacaf y el técnico Martino ha salido en su defensa a la pregunta de un periodista que catalogó de “desconcentración” la expulsión que sufrió el novel hondureño.

“No es desconcentración, solo mala lectura de juego. Existe una palabra y es la experiencia, que no se compra, evidentemente tiene que ver con el aprendizaje en los partidos, por eso armamos el plantel, que lamentablemente no podemos gozar completo, pero no tenemos gente con más experiencia”, comentó el Tata Martino en conferencia tras el 2-2 ante Colorado.