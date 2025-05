El acuerdo entre ambos clubes era claro, una compra obligatoria en caso de ascenso a la primera división española donde el Zaragoza desembolsaría 600 mil euros y el 25% de la plusvalía.

Sin embargo, Real Zaragoza no logró subir a la máxima categoría española y rozó el descenso a la tercera división, donde finalmente obtuvo la permanencia.

En España, específicamente el medio el Periódico de Aragón, destaca que ahora el acuerdo entre los dos clubes, lejos de ser obligatorio, se encuentra en un precio de 400 mil euros y el 25% de la plusvalía.

Gabi, técnico del Real Zaragoza, informó sobre lo que piensa de Kervin Arriaga, jugador al que le gustaría que se quedara en el club: "es un jugador importante, no hace falta que lo diga yo. En los últimos 10 partidos que lleva aquí ha sido el mejor en siete, ocho, nueve...".

"Evidentemente, me gustaría contar con él pero no a cualquier precio y no de cualquier manera. Los chicos que están aquí tienen que entender que no es el Madrid ni el Atleti ni el Barcelona. Los que están aquí tienen que ponerse un punto extra por querer jugar aquí por la repercusión que tiene, el momento que es, lo que puede crecer en el club.... Tienen que apostar por estar en el Zaragoza. El que quiera apostar, estaremos con ellos a muerte", afirmó en rueda de prensa.

Kervin Arriaga es de su aval para mantenerse en Zaragoza: "Para mí la implicación de Kervin está siendo de 10. Yo espero y deseo que el año que viene podamos contar con él. Sé que se está negociando con el Partizán y con él. Son negociaciones cuando entra un tercero que no son fáciles pero espero poder contar con él si estoy y el año que viene ojalá pueda estar en el Zaragoza".

Zaragoza cierra la temporada 2024-2025 visitando este viernes 30 de mayo al Castellón, desde las 12:30 de la tarde en Honduras. Kervin Arriaga no estará en la convocatoria debido a problemas físicos.