Getsel Montes: la historia de un joven que trabajó en silencio al no ser valorado en Honduras, a héroe del Herediano tico

"Estoy convocado para la eliminatoria, algo que soñé y me alegra, por lo que me presentaré el viernes a la convocatoria, prácticamente iré del aeropuerto a la concentración. Estoy muy feliz, desde niño lo soñé, ahora entregarlo todo para estar mi selección y llevar a mi país al mundial".

"Es sólo a través del trabajo y del esfuerzo doloroso, por la energía sombría y el valor resuelto, que pasamos a cosas mejores", dijo una vez Theodore Roosevelt, político de Estados Unidos de inicios del Siglo XX. Esta es la vivencia de Getsel Montes, héroe del Herediano y hombre que aguantó en silencio cuando su éxito en Costa Rica no era valorado en Honduras.

Tras el final del partido donde vencieron al Alajuelense con su anotación, Montes habló del gol que significó el título 31 del Herediano y demostrar que trabajando se rompen barreras: “Gracias a Dios se me dio el gol, me quedó la pelota allí y no la pensé, le pegué de una y somos bicampeones”, reconoció con una enorme sonrisa.