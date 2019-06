Liga de Ascenso de Honduras: El Olancho FC asegura que alcaldía de Juticalpa no les presta estadio para la Gran Final

Seguir a @Giancarlo_casta

Olancho FC y Real Sociedad jugarán la Gran Final de la Liga de Ascenso de Honduras por el boleto que los lleve a la Primera División.

Real Sociedad juega amistoso ante futbolistas que pasaron por el club

El equipo olanchano ha pedido a las autoridades de Juticalpa que se le preste el estadio Juan Ramón Brevé para jugar de local ante los de Tocoa, pero se le ha negado.

Así lo ha notificado el Olancho FC en un comunicado, donde asegura que el alcalde de la ciudad no lo prestado porque es el Juticalpa FC quien lleva el control del escenario deportivo.

'Los Potros' fueron campeones del torneo Clausura luego de derrotar al Santos FC, mientras que Real Sociedad del Apertura superando al San Juan.

COMUNICADO

"La junta directiva de los Potros del Olancho FC por este medio hace del conocimiento del pueblo de Olancho en particular y del pueblo hondureño en general que hemos solicitado al señor alcalde de Juticalpa, Dr Huniberto Madrid el estadio Juan Ramón Brevé Vargas para jugar la gran final de la Liga de Ascenso, misma que ha sido denegado aduciendo que no se puede hacer nada porque el club Juticalpa de segunda división tiene el control del mismo.



Le recordamos al señor alcalde que él es la máxima autoridad del municipio y el estadio es un centro deportivo del pueblo por lo que consideramos contraproducente negarle el derecho a un equipo que a pulso se ha ganado el cariño del pueblo olanchano, pedimos con todo respeto a las autoridades de la Fenafuth, a las autoridades deportivas, a la corporación municipal de Juticalpa y a todos los alcaldes del departamento de Olancho, interceder para que nuestro equipo pueda jugar la gran final en el estadio.



De igual manera le pedimos a toso los seguidores del club Olancho se pronuncien contra esta absurda decisión. El estadio no es de una familia, ni fue construido para interés particular".