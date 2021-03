Rambo de León no jugará con el Cedrito del Ascenso: "Eso es una falsa noticia"

La noticia de que Rambo de León regresaba al fútbol para jugar con el Cedrito FC de la Liga de Ascenso de Honduras recorrió las redes sociales y en Orocuina, localidad de donde es este modesto club, se ilusionaron con tenerlo, sin embargo, la noticia ha sido desvirtuada por el alto dirigente de la institución sureña Fernando Osorto.



"No, eso es una falsa noticia, no sé de dónde sacan eso, no hemos tenido acercamientos con Rambo de León, no es cierto eso. Él tiene muy buena relación con los dueños del equipo, incluso él pasa visitándolos cuando viaja a Estados Unidos. Es probable que a futuro venga una semana pero más como dar una charla motivacional al grupo pero para estar en el plantel no", dijo de forma categórica el dirigente encargado del club a DIEZ.



Es claro en su exposición. "Para estar en los 30 no, sí considerado que venga a dar una charla, pero es una probabilidad, que pueda estar en el pueblo y que comparta con los chicos".

Marvin Chávez (37 años) es el gran fichaje y referente del Cedrito FC en su estreno en la segunda división.



PENSARON EN ÉL, PERO NO AHORA

Fernando Osorto es claro en su discurso, y aunque admite que el ex Reggina, Fiorentina, Parma, Genova, entre otros del fútbol de Italia, todavía tiene cuerda para más, no pensaron en él para este Clausura 2021.

"El mismo Rambo nunca se da por retirado, dice que tiene mucho por dar. Hace un tiempo tuvimos unas pláticas con los dueños del equipo y no se pudo concretar, pero solo quedó como una plática y fue hace mucho, no ahora", recalcó.



Eso sí, el Cedrito FC de Orocuina, Choluteca, tendrá en sus filas jugadores interesantes como el mundialista en Brasil 2014, Marvin Chávez, así como también a Pedro Pablo Mencía y Emerson Lalín, este último procedente del Chalatenango de El Salvador.

"Marvin Chávez está muy agradecido con las atenciones que los dueños del equipo le dieron en Houston. Ellos lo invitaron a formar parte de un campeonato burocrático que hacen por ahí y es ahí donde nace la amistad, lo apoyaron en unos problemas que Marvin tuvo, y es probable que económicamente también. Tenerlo en un equipo de segunda no es fácil.Los dueños me han afirmado que es un compromiso moral y de amistad, lógicamente que de gratis sería mentirle que está el hombre aquí, pero más que todo está por la amistad", afirma el directivo sureño.



Asegura a su vez que el 'Hijo del viento' está en plenitud física. "Tiene 37 años pero a pesar de eso, lo que hemos visto en los entrenamientos y amistosos, se entrega, corre como un cipote, todavía tiene esa velocidad que lo caracterizó, es un jugador peligroso y será de mucho aporte para el Cedrito FC en este torneo".



Finalmente Fernando Osorto deja claro que el club celeste competirá por un puesto en la próxima temporada de Liga Nacional, por lo que la consigna del club es el ascenso a la división de honor del fútbol hondureño.

"Desde que nace esta ilusión, es con el objetivo de estar en primera, es un sueño de barrio, de muchachos que están en el equipo, estamos apostando llegar a primera, al equipo le han dotado de buenas condiciones, se ha invertido para que los jugadores estén cómodos, les colaboramos en las necesidades, al cuerpo técnico se le apoyó en todo, a Héctor Medina le dimos la libertad para que él eligiera los fichajes y él armó su equipo", cierra diciendo.



SÉPALO

El Cedrito FC se estrenará en la Liga Nacional de Ascenso de Honduras en este 2021. Será dirigido por el exportero Héctor Medina y jugará sus partidos de local en el Estadio Esteban Moulds de Orocuina, Choluteca.