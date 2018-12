Luis Guzmán, de héroe en una final con Motagua a estudiante universitario

Luis "Guicho" Gúzman tuvo una larga trayectoria como jugador durante su paso por varios equipos como Motagua, Platense, Atlético Choloma, Nexaca… entre otros. Tras ganar tres títulos con los azules el nacido en Danlí, El Paraíso nos habla de su vida luego de dejar las canchas en la primera.

SUS AÑOS EN LA EL MÁXIMO CIRCUITO

"Luego de jugar en primera división 16 años para ser exactos, el fútbol ahora se vive de otra forma. No me he retirado todavía, sigo jugando al balón pero en un equipo de segunda; el París FC de San Manuel Cortés", cuenta Guzmán.

En su amplio recorrido, Luis nos comenta como fueron esos años donde logró ganar títulos con los azules. "Esos años para mí en Motagua fueron de lo mejor, de algo que si estoy muy seguro es que Motagua ha sido la mejor institución", revela.

El tiempo que Guzmán estuvo con las águilas fue del 2005 al 2012 y conquistó tres ligas y una Copa Inter Clubles de UNCAF y sobre eso el exlateral azul nos dijo. "Fue un tiempo muy lindo para mí y en el 2007 fue el mejor año que tuve en mi carrera aunque Motagua tenía un gran plantel, pero también tuve muy buenos tiempos", revela.

Luis, por su posición en la cancha no era de anotar muchos goles pero sí el más especial e importante fue aquel anotado al Olimpia en el estadio Olímpico. "Ese gol significa mucho para mí, es el más lindo y en la Liga de los que me recuerdo fueron 17 ", destaca.

A pesar que dejó de jugar en primera, Luis nos dijo como es el fútbol en la Segunda División. "Hay mucho diferencia. Es de menos calidad, es más físico y menos inteligente y está muy lejos del nivel. Si en primera división hay equipos amateur, no digamos en la Liga de Ascenso", indicó.

SU PRESENTE

Guzmán en la actualidad estudia la carrera de Periodismo a tiempo completo, algo que empezó desde el 2010 pero dice que estando en el fútbol no pudo avanzar y ahora que lo hace lo motiva a seguir adelante.

Sobre Periodismo, Guzmán revela que le motivó el poder seguir trabajando en los deportes actualmente trabaja como presentador en el programa, "Break Deportivo", que se transmite en una compañía cablera de Choloma. "Me gusta esa parte de mi vida, lo tomo siempre como un gran reto. No es fácil trabajar como presentador pero es una bonita experiencia y eso me agrada mucho".

El deportista cuenta además con una academia de fútbol desde hace cinco años que funciona con su nombre; "ACADEMIA DE FÚTBOL LUIS GÚZMAN". “El Güicho” sigue con todas las energías en seguir creciendo como persona y en un futuro tomará cursos para emprender su carrera como director técnico.

"Espero que el fútbol me siga dando cabida y poder seguir aportando a este lindo deporte. Me gusta mi vida y ahora la disfruto mucho la verdad", explica el exjugador del Motagua que le dio mucha alegría a los aficionados azules que no olvidan estas tardes de gloria en la banda zurda.

La escuela de Guzmán está ubicada en la colonia “Villas Paraíso” de San Pedro Sula. Sobre ese proyecto Luis nos amplió. "Mira, la idea nace con el propósito de enseñar y que los niños aprendan. Junto a mí trabaja Allan Lalín quien jugó por muchos años en la Liga Nacional y espero que pueda seguir creciendo en la academia con sus enseñanzas", declaró a DIEZ.

Luis tiene 38 años de edad y espera seguir creciendo en lo personal y por qué no volver a Primera División, algo que no lo ve imposible pero siempre seguirá con sus proyectos personales y laborales.

"Disfruté mucho haciendo lo que me apasiona y ahora qué hago cosas distintas siempre relacionado al deporte y me motiva más porque me hace ser mejor persona".

Sobre su retiro de las canchas dijo que todavía no tiene fecha de caducidad. "Bueno, hasta donde Dios me de las fuerzas pero espero seguir jugando casi nunca tuve lesiones", cerró

Sobre la Final Motagua-Olimpia

“Tuve la dicha de jugar dos o tres veces con Olimpia y son partidos muy distintos. Es una presión extra y una experiencia muy diferente- La concentración total y jugar una final contra Olimpia es todo distinto", expresa el jugador y periodista Luis Guzmán.

“Güicho” levantó la copa en el 2006 con Motagua y habló cuáles son las claves con las que se le ganan una final al Olimpia. "El fútbol no cambia tanto y las claves pueden ser la parte táctica y como lleguen los equipos es importante. Para mí, Olimpia llega mejor por haber enfrentado a Real España".

El veterano excampeón con las águilas dice que hombre por hombre los leones tienen mejor plantel que los azules y por ahí puede marcarse la diferencia en una final tan cerrada como la que se jugará. Sobre Diego Vázquez esto dijo: "Diego ha hecho sus merito a él por su trabajo aunque no me guste como juega y ojala pueda ganar, de nada sirve ser primero y no levantar el título. Si no lo logra será un rotundo fracaso".

Sobre quién llega mejor Luis nos dice: "Llegan parejo pero Motagua más sólido y veo el plantel de los merengues son mejores pero 60/40 la final a favor del ciclón por su nivel de juego. Si Motagua impone su idea de juego no tendría muchos problemas en ganarle a Olimpia”, sentenció "Guicho".