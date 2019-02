Reinieri Mayorquín: “Manolo para mí era como un padre, lo admiro”

Reinieri Mayorquín tuvo la oportunidad de debutar en Liga Nacional bajo el mando de Manuel Keosseián, el ahora técnico del Olimpia.

“Sí, para mí es muy especial, convivimos mucho con él y sé de la calidad de persona que es, además un gran profesional. Respetamos a Olimpia porque tienen un gran entrenador y un gran cuerpo técnico, pero nosotros vamos a salir a correr, a luchar, a mostrar personalidad en el campo”.



Mayorquín recordó la temporada 2008 cuando levantó la copa con los Verdes. “Disfrutamos el hecho de salir campeones con Marathón, pero ahora representamos a equipos diferentes. Sin embargo, le guardo un gran cariño. Manolo para mí era como un padre que estaba al cuidado mío. Admiro mucho su carácter y personalidad”.







Hablando del clásico, “somos conscientes de lo que nos jugamos. No podemos descuidarnos y esperamos ser de la partida. Espero hacer bien las cosas, salir con los tres puntos. Motagua anda bien y pensamos que será un juego de mucha lucha, creemos en nuestro trabajo, no nos vemos como favoritos”.



Otro jugador que también hizo sus valoraciones del clásico fue Kevin López, quien expresó: “Se me han dado las cosas bien, pero el éxito radica en que cada uno de nosotros hemos dado el máximo en los partidos. Nosotros sabemos la labor que nos corresponde. Este torneo lo hemos empezado con el pie derecho y estamos trabajando para mantenernos arriba. No es fácil seguir en primer lugar.



Cada fin de semana buscamos continuar sumando de a tres. Favoritos no creo que seamos, lo que pasa es que nosotros ya tenemos un conjunto que sabe a lo que juega. Estos partidos son importantes para nosotros y ambién para ellos”.