Menjívar respalda a los jóvenes en Olimpia y decisión de Nájar: "Ustedes lo retiraban"

Sobre la posición del equipo en la parte alta de la tabla y la lucha por el campeonato, el guardameta olimpista fue claro en que todavía no han conseguido nada: “Nosotros siempre queremos estar en la parte de arriba, siempre queremos ganar y mantener ese ritmo. Pero estamos conscientes de que no hemos logrado nada, porque el campeonato se define en diciembre. Esa es la mentalidad nuestra: llegar a diciembre con opciones de poder ganar el campeonato. Más allá de que los sampedranos hoy estén comandando la tabla de posiciones, esa es la perspectiva del equipo”.

“No queríamos cerrar bien esta seguidilla de partidos antes del parón de la fecha FIFA. Era importante terminarla ganando. Logramos tres puntos importantes, pero nada más que esos tres puntos”, comenzó diciendo Menjívar al ser consultado por la contundente victoria del Olimpia .

Edrick Menjívar habló tras la goleada 4-0 de Olimpia sobre Atlético Independiente y antes de incorporarse a la Selección de Honduras para el nuevo proceso bajo el mando de José Francisco Molina. El experimentado guardameta destacó la importancia de los tres puntos, habló del protagonismo de los jóvenes olimpistas y se refirió a las expectativas que genera el nuevo ciclo de la Bicolor.

Menjívar también considera que la pelea por los primeros lugares será extensa: “Sí, creo que va a ser una lucha así hasta el final, porque es un torneo muy largo. Tanto ellos como Motagua son buenos rivales, hay buena competencia. Todos peleamos y estamos en los puestos más altos”.

Uno de los aspectos que más destacó fue la participación de los jóvenes del Olimpia, varios de los cuales tuvieron protagonismo en la goleada ante Atlético Independiente: “Al inicio del torneo hablamos con ellos. Sabíamos que iba a ser importante el aporte que ellos nos podían dar. El fútbol ya no es de edades, sino de valentía, de hombres, de agallas, de salir a querer lograr cosas importantes. Nomás cuando se pone esta camisa, creo que la edad es lo de menos”.

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Después del triunfo con el Olimpia, Menjívar cambia el chip para incorporarse a la Selección de Honduras, que inicia oficialmente una nueva etapa bajo la dirección técnica de José Francisco Molina: “Es un proyecto importante. Se empieza un nuevo camino, un camino largo y duro, donde ocupamos el apoyo de todos los hondureños, que nos puedan apoyar el viernes en el estadio y que podamos tener un estadio lleno”.

El portero también fue consultado sobre la percepción que actualmente existe alrededor de la Selección Nacional y cómo recuperar el respaldo de los aficionados hondureños. Su respuesta fue directa: “Ganando, ganando y logrando cosas importantes. Clasificando a Mundiales, a la Liga de Naciones, todo eso. Es la única manera de convencer a la gente de que vuelva, la verdad”.



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Respecto a la idea futbolística que intenta implementar el nuevo cuerpo técnico, Menjívar explicó que la clave estará en la capacidad de adaptación de los jugadores: “Lo más importante es lo que él puede aportar, la rapidez con la que nosotros podemos adaptarnos a la idea de él y lo que él quiera plasmar dentro de la cancha. Creo que eso va a ser lo más importante”.

En medio de la conversación también surgió la polémica alrededor de la llegada de entrenadores españoles al fútbol hondureño. Menjívar aseguró que no está pendiente de esas discusiones y se mostró abierto a cualquier profesional que llegue a aportar: “Yo no he visto la polémica, no sé, la verdad. Pero creo que todo el que venga a aportar, que venga a sumar para la mejoría del fútbol hondureño, bienvenido sea. El jugador absorbe muy rápido el concepto, la idea y la ideología de un nuevo entrenador”.

Sobre las primeras experiencias con el nuevo cuerpo técnico de la Selección, Menjívar describió así al entrenador: “Es un entrenador muy intenso, muy táctico. Le gusta mucho el orden, la posesión del balón, la intensidad y todo eso. Entonces, creo que es importante que nos podamos acoplar”.

La motivación, según el experimentado guardameta, pasa por volver a poner a Honduras en los grandes escenarios de la región: “La motivación de poder lograr cosas, de clasificar a la Copa Oro, estar nuevamente en una Copa Oro, ponerse la camisa y representar al país”.

Menjívar también fue consultado sobre la convocatoria y dejó claro que respeta las decisiones tomadas por el cuerpo técnico, tanto con los jugadores llamados como con quienes quedaron fuera: “Yo respeto a todos mis compañeros, los que están convocados y los que no han podido ser convocados. Respeto a todos. Creo que el cuerpo técnico, me imagino, trata de brindar lo mejor que pueda y nosotros creo que deberíamos apoyarlos”.

Y agregó: “En una convocatoria siempre va a haber disgustos de algunos; nunca se va a quedar bien, la verdad. Creo que lo más importante es poder acoplar al profe, poder ayudarlo y apoyarlo en todo lo que podamos”.