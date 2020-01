Ramiro Martínez tras derrota: “No vamos a poner de excusa la cancha”

El director técnico de Real España, Ramiro Martínez, analizó la derrota (1-0) de su equipo ante Real Sociedad en el arranque del torneo Clausura 2020.

El uruguayo fue honesto y aceptó que no se esperaba debutar de esta manera con los 'aurinegros' en este nuevo reto en el fútbol hondureño.



"Nos vamos tristes con la derrota porque veníamos a buscar todo lo contrario, pero sabíamos que sería un partido cerrado y difícil. En estos partidos quienes convierten el gol se lo lleva, nosotros fallamos las nuestras”, fueron las primeras palabras de Ramiro.

NO ANDAN FINOS

Ante ello agregó. "En los goles hay un poco de todo. La virtud del rival fue ejecutar las suyas. A la vista está que fueron varias, pero estas cosas suceden. El día en que no las metes es el día en que te toca perder”.



Jamal Charles le hizo bien el cambio de equipo en el fútbol hondureño y le marcó a su ex club.

Ramiro sabe que esta es la primera fecha y tampoco es para alarmarse, pero no pueden dejar ir más puntos. "Quedan varios partidos, ahora siempre hay cosas por corregir. Real España ha hecho cosas mejores que estas”.



Finalmente, Martinez guardó lugar para referirse al accionar sus extranjeros debutantes (Matias Soto y Pablo Pirez). Además se quejó por el estado de la cancha del Municipal De Olanchito.



“Bien en términos generales, el rival tuvo pocas situaciones de gol. En millas generales, para como estaba la cancha, hicieron un buen papel. La cancha tiene sus lugares donde estaba mal, pero no vamos a poner excusa. No me gusta, ni me deja de gustar”, cerró.

Real España perdió por la mínima ante Real Sociedad con tanto de Jamal Charles, jugador que tiene a préstamo los 'aurinegros' y ahora se alistan para enfrentar a Olimpia en la final de ida de la Copa Premier Centroamericana.