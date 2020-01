Fernando Araújo pese a ser líder con Vida: "Yo no miro la tabla de posiciones"

En La Ceiba los ánimos están por el cielo gracias al buen paso del Vida en el torneo Clausura 2020 de la Liga SalvaVida, algo que a su entrenador uruguayo, Fernando Araújo, no le inmuta y lo hace pedir equilibrio emocional.

"Lamentablemente no lo pudimos hacer, pero por suerte al final lo pudimos liquidar", dijo Araújo consultado por un par de opciones que desperdiciaron en los minutos finales, lo cual les habría evitado minutos de sufrimiento en el 3-1 final.

Pero el DT charrúa considera que las ocasiones de Luis Palma "son cosas del fútbol, capaz que la primera era más clara que en la que hizo el gol, pero bueno, lo importante es que el equipo estuvo a la altura", valoró.

Pero a su plantel le mandó un mensaje calibrador: "Como digo siempre, hay que estar tranquilos, los pies sobre la tierra... cuarta fecha, se ganó un partido importante, pero hay que seguir trabajando porque esto no termina hoy".

EL ANÁLISIS DE ARAÚJO EN RUEDA DE PRENSA...

MOTAGUA

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, es un equipo grande que lleva mucho tiempo trabajando, su filosofía de juego siempre es la misma; es un equipo bien aceitado, trabajamos las dos opciones tácticas que nos podían presentar, una línea de cuatro o como empezó el partido con una línea de tres".

VARIANTES TÁCTICAS

"El repliegue fue producto de que el rival nos fue metiendo y llevando contra nuestro arco, no pudimos sacar una pelota limpia para sostenerla; evidentemente los cambios eran para eso mismo, pero evidentemente haberse puesto un gol abajo (el rival) nos limitó mucho, tal fue así que anteriormente al gol tuvimos dos chances y pudimos haber liquidado".

EQUILIBRIO EMOCIONAL

"Creo que el equipo está trabajando bien, pero como digo siempre, y va a sonar a libro abierto, los pies sobre la tierra porque recién va la cuarta fecha y nada más logramos un triunfo importante ante un equipo que sabe a lo que juega".

ALESSANDRINI

"Yo creo que se va a ir adaptando a medida vayan transcurriendo los minutos, hizo el trabajo que uno le pidió y hasta tuvo una chance de gol clara; en ese espacio del campo (el área) se maneja muy bien, va a ser fundamental cuando agarre ritmo y eso va a ser muy bueno".

VIAJE A CHOLUTECA

"La idea es esa porque el viaje es muy desgastante, poder irnos mañana (jueves) temprano y tener dos noches antes del partido para que el equipo llegue bien; el club juega los partidos de la manera que entrenamos y eso es lo que más nos reconforta".

LIDERATO

"Lo dije recién: los pies sobre la tierra, yo no miro la tabla de posiciones, no soy de esa clase de entrenador que está pendiente; yo simplemente lo que hago es trabajar, corregir y tratar de que mi equipo mejore día a día, eso me va a dar el plus para llegar al final del campeonato en el lugar donde queremos que es esa clasificación al Pentagonal. Estas son estadísticas, para los periodistas y la gente, evidentemente las disfrutamos porque el rival que teníamos enfrente da para eso pero a partir de mañana tenemos que pensar en UPN".

SIN FIGURAS

"El equipo lo tiene muy claro, si se lo preguntan a cualquiera de los futbolistas de este plantel, no tenemos figuras y nos hemos caracterizado durante toda nuestra carrera de traer futbolistas que potencien y la figura que sea el equipo".