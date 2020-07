Dilmer Gutiérrez: Un campeón del fútbol hondureño dedicado a la ebanistería durante la pandemia

Después de pasar por once clubes, ganar dos campeonatos en Liga de Ascenso y un título de la Primera División de Honduras, el futbolista hondureño Dilmer Gutiérrez se ha visto forzado a volver a su antiguo oficio por la pandemia: la ebanistería.

El espigado defensor pasó las últimas dos temporadas con el Real Sociedad en donde disputó al menos 14 partidos, sin embargo, al suspender la temporada por la emergencia sanitaria mundial por Covi-19, se quedó sin contrato.

Ahora sin equipo y con cuatro meses sin recibir sueldo asegura que ha sostenido a su familia por medio de sus ahorros y trabajo de ebanistería, un oficio que hace unas unos atrás habían aprendido.

"Ya estamos para cumplir los cuatro meses de estar fuera del terreno de juego, no es secreto que lo extrañamos mucho. Espero en Dios que podamos regresar", dijo Dilmer Gutiérrez.

Dilmer Gutiérrez

Y agregó: "Cuando estuve en Honduras Progreso u otros equipos en donde he ido he tratado de ahorrar mi platita así que he tratado de resolver con mis ahorros para no molestar a nadie. Ahora solo es salida de pisto de mi cuenta, es difícil tener entradas. Estoy trabajando con mi primo en la ebanistería. Él me dijo que podía trabajar con él para hacer para el arroz y los frijoles".

Cuando tiene buenos días como en las últimas semanas, es un trabajo productivo, confesó el defensor.

"Si hacemos una puerta me toca aproximadamente unos cuatro o cinco mil lempiras. No estamos tan mal, pero no es fácil estar parado (fútbol) y no recibir dinero. Ahora toca racionar los alimentos", dijo durante su entrevista mientras atendía a DIEZ desde San José de la Punta, Iriona, Colón.

OFERTA EN ESPERA Y SUEÑO DE EQUIPO GRANDE

Dilmer reveló que tuvo acercamientos con el Club Deportivo Universitario de Panamá, sin embargo, las negociones se cayeron por la pandemia, aunque cree tener las posibilidades vigentes.

"Teníamos la posibilidad de movernos a Panamá, pero por la pandemia se cayó eso. Ahora estamos esperando que se pueda dar algo, salir ahora es complicado, pero no perderé la fe que algo bueno pueda pasar. La posibilidad todavía está, pero estamos esperando qué se puede dar. Tendremos que aceptar lo que es", señaló.

A sus 34 años Dilmer Gutiérrez no tiene espacio para pensar en el retiro y pone su mirada en finalmente encontrar equipo y por qué no apuntarle a una institución grande.

"Me quedé sin contrato. Estoy agradecido con la junta directiva de Real Sociedad. La verdad que me gustaría volver a tener un contrato con ellos porque es el equipo que me dio a conocer y donde siempre he logrado cosas a través del fútbol".

Ante ello añadió que "mi sueño siempre había sido jugar en un equipo grande de Honduras como Motagua, Olimpia o Real España. Mi alegría es que acá en Honduras he sido campeón y sigo tocando puertas".

PALMARÉS DE DILMER GUTIÉRREZ

En al menos 18 años de carrera Dilmer Gutiérrez ha jugado en diferentes clubes entre segunda y primera división. Su paso más destacado han sido Honduras Progreso (campeón 2015), Real Sociedad y Lobos UPN. A nivel extranjero jugó para Verdes Football Club de Belice en el 2019.