Diego Vázquez sobre Vargas: "Hay una diferencia bien marcada, él tiene 30 años de dirigir y yo apenas seis".

Diego Vázquez y Motagua se preparan para su primer clásico del Torneo Apertura y la cita es ante el Marathón de Héctor Vargas, colega con el que han mantenido una rivalidad futbolisticas en los últimos campeonatos de la Liga Nacional.

Vázquez habló con DIEZ y comentó como está viviendo las horas previas al encuentro, la situación actual del equipo, el jugar sin público en el Yankel Rosenthal, una de las canchas consideras más complicadas.

Se viene el primer clásico para Motagua, ¿Cómo lo has preparado?

Cuando se gana se trabaja con el mejor ánimo, corregís errores y reforzas lo positivo que se hizo en el partido con UPMFM. Esta semana hemos estado pensando en el partido contra Marathón y ensayando para eso.



¿Te tocará armar un nuevo equipo por los selecionados?

Para este partido tenemos seis convocados y es mucho, pero vamos ser positivos, ya que tenemos un grupo de jugadores que se van a tener que adaptar lo mejor posible para aprovechar la oportiunidad que tienen. Cada minuto que se tiene en Motagua tienen que aprovecharlo y van a tener oportunidad otros chicos que tampoco es que son suplentes, ya que han venido jugando siempre.

¿Ya tenés definido el equipo con tantas bajas?

Ya sabía que nos iban a llamar varios jugadores y ya lo tengo (equipo), estamos trabajando y por ahí una variante a partir de lo que presentó Marathón el sábado.



¿Cómo anilisas este Marathón en relación al torneo pasado?

Tiene detalles que son similares al torneo pasado, mantiene una base de jugadores que son los mismas, salvo algunas incorporaciones, pero son detalles y mes los guardo para la charla, mi equipo y ver cual es la mejor forma de hacerles daño.



¿Qué recuerdos se te vienen volver al Yankel Rosenthal?

El último recuerdo fue expectacular porque ganamos las semifinal espectacular y remontamos un partido que lo estábamos perdiendo 2-0.



Muchos hablan que el Yankel es complicado, ¿En tú caso como lo sentís?

Hemos sacado buenos resultados y ahora va tener la inscidencia que no va tener gente y eso tiene la doble lectura; depende de cómo lo tomés y como enfrentés el partido. Por un lado es postivo y por otro negativo, esperamos tomar lo positivo.



¿Será beneficioso en cierta parte no tener la molestia del público?

Tiene doble lectura, ya que hay jugadores que ante los insultos se potencian y sacan lo mejor de sí y otros que tienen otra personalidad y eso les molesta un poco, por eso son fuertes las localías. Esperemos volcarlo a nuestro favor y que sea positivo.



¿Se perfila para un partido de ida y vuelta?

Nosotros tenemos una idea, un estilo muy definido desde hace mucho tiempo, creo que lo intentamos más allá de cualquier cambio táctico, de sistema o de jugadores. El ciclo de juego nuestro es muy marcado y esperemos poder estar bien para plasmarlo el día miércoles.





¿Cuándo enfrentas a los equipos grandes son partidos más especiales para tí?

Siempre tienen su condimento extra, son partidos importantes por los tres puntos y la inyección anímica que te genera para lo que viene. Vamos ante un rival de peso y vamos intentar estar bien y poder ganar.



¿Ya te notificaron si vas a poder dirigir?

Todavía no sé y sino como el otro día. Nosotros tenemos todo muy aceitado y manejando todo lo que se pueda desde afuera.



Ante un panorama negativo, ¿siempre viajarías con el equipo?

Sí, seguro. Siempre estamos y en la semana veo o escucho cosas. Ya con Ninrod, Javier, Patricio tenemos una mecanización en el trabajo, ya casi nos conocemos de memoria y siempre estamos en comunicación. Es un detalle importante el poder estar en la cancha, pero lo hemos manejado bastante bien.



¿Los duelos ante Héctor Vargas le dan un ingrediente extra en la parte emotiva?

Nosotros no jugamos y a parte que hay una diferencia bien marcada, él tiene 30 años de dirigir y yo apenas tengo seis.



¿Sentís que eso te da más bonos a vos?

Revisá los números y eso lo tienen que decir ustedes, no yo.





Ahora que Vargas está en el Marathón le has ganado más partido.

Nosotros trabajamos los partidos y esos son momentos, jugadores diferentes, circunstancias distintas y a todos los partidos hay que darle la importancia necesaria. Esos son detalles menores y solo para el ánimo de empezar el partido, ya después dependerá de como trabajes el juego y como los transmitas a los jugadores. La previa no tiene mucha relevancia.



¿Lograste ver al hijo de Palermo y que te pareció?

Sí, vi el partido, pero no me gustaría opinar. Ese no es mi trabajo opinar de los jugadores o contrataciones de los rivales, mi trabajo es analizarlos, y ver como puedo explotar las caractristicas de mi equipo y como los puedo contrarrestar.



¿Fustbolísticamente cómo va llegar tu equipo?

Estamos bien y el ganar el partido anterior fue importante; vamos con buen ánimo.



¿El inicio del torneo cómo la viste en general?

Lo que esperábamos, bastante bien y contento con mi equipo, la memoria colectiva que tenemos. Esperemos seguir demostrandolo. Los demás creo que en general es parte de lo que esperábamos.



¿Te miras saliendo con la victoria en el Yankel?

Siempre somos muy positivos, esperemos primero hacer un buen partido y cuando uno lo hace está muy cerca de conseguir un triunfo.