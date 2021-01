El mensaje de Emilio Izaguirre donde hace denuncia tras de ser separado de Motagua por Diego Vázquez

Vistiendo una calzoneta con el dorsal 3 que usó cuando militó en el Celtic de Escocia, el defensor Emilio Izaguirre, hizo una denuncia en sus redes sociales donde explicó que Motagua no lo deja entrenar a pesar de tener contrato con el club.

El futbolista no entró en los planes del entrenador Diego Vázquez quien anunció que no cuenta con su experiencia para el próximo torneo. Está aprovechando este tiempo en casa para entrenar y colgó un mensaje en su Instagram.

“Toca solo, ya que no me dejan ni entrenar”, publicó una foto con el cronómetro del tiempo que hizo en la práctica en su casa. Y es que Emilio todavía tiene contrato con el conjunto azul profundo que oficialmente no lo ha dado de baja.

El mensaje de Emilio Izaguirre donde dice que no lo dejan entrenar con Motagua.

El jugador está a la espera de solventar su situación contractual, pues considera que Diego Vázquez ha sido injusto con él. En declaraciones a DIEZ el defensor afirmó que él le dio mucho a los azules con su venta al Celtic de Escocia y el trato que recibe.

"Emilio Izaguirre es respetuoso, ha sido profesional en muchos aspectos, pero se lo dije a él cuando le llamé -porque sí lo hice, para que se enterara por mí que no lo iba a tener en cuenta-, le dije bien claro que era por tema deportivo, que necesito otras cosas para el club y que por eso no lo tomaría en cuenta. Es puntualmente deportivo", afirmó a DIEZ el técnico Diego Vázquez sobre la salida del jugador.

De no encontrar equipo, Emilio analiza retirarse de las canchas a los 34 años. En Honduras, Izaguirre únicamente ha jugado con Motagua. En el extranjero lo ha hecho en el Celtic de Escocia y el Al Fayha de Arabia Saudita donde estuvo un año.