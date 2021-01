Real Sociedad presenta al delantero cubano Maykel Reyes: "Voy a intentar darlo todo como siempre"

Real Sociedad oficializó este viernes por la tarde el fichaje del delantero cubano Maykel Reyes de cara a la temporada Clausura 2021.

Maykel tiene 27 años y viene del Atlético Vega Real de República Dominicana. También jugó en Cruz Azúl Hidalgo de México.

En sus primeras palabras como futbolista tocoeño dejó en manifiesto que "estoy agradecido por estar acá. De mi parte vengo a aportar todo lo que puedo como jugadores e intentar que el equipo salga adelante".

La tarea la tiene clara, buscar goles y conseguir triunfos en un torneo donde llegan comprometidos (siendo últimos con 5 puntos) en la lucha por el no descenso.

"Pueden contar conmigo siempre, yo voy a intentar darlo todo en el terreno como siempre lo he hecho", agregó.

El seleccionado cubano hizo énfasis en que jugar a la par de futbolistas como Rony Martínez y Jorge Claros, representa una motivación extra para él.

"El campeonato es una cuenta pendiente que tiene el club. He visto que han regresado jugadores de mucha jerarquía, me alegra mucho que yo me haya sumado a ese grupo", cerró.

Maykel Reyes se sumó a las altas de Carlos Tábora junto a Danilo Tobías, Clinton Arzú, Sonny Fernández, Rony Martínez y Jorge Claros.

