¡Rumbo a octavos! Conoce los 16 clasificados a la segunda ronda de Trivia Diez

La segunda edición de la Trivia Diez inició el jueves por la noche con los entretenidos enfrentamientos directos entre los 32 participantes que se inscribieron por la corona.

Luego de dos horas llenas de estadísticas y emoción, 16 competidores avanzaron hacia la siguiente ronda que se llevará a cabo el próximo jueves 4 de marzo a las 7 de la noche hora local.

Tomando en cuenta que la primera competición fue todo un éxito, Diario Deportivo Diez junto al patrocinio de Apostemos, se ha presentado un nuevo certamen para poner a prueba los conocimientos de los aficionados al fútbol hondureño.

Cruces de octavos de final

Fredy Sosa vs Pedro Durón



Héctor Rodríguez vs Darío Velásquez



Waynor Avila vs Óscar Flores



Roger Guerrero vs Manuel Pineda



Alejandro Paz vs Allan Iraheta



Andrés Cartagena vs Daniel Aguilar



Miguel Sierra vs Walter Reyes



Carlos Aroca vs Cristian Figueroa

Posteriormente, el 11 de marzo se van a disputar los cuartos de final y las semifinales, mientras que la gran final será el 14 de marzo.

En cuanto a los premios, el primer lugar se llevará cuatro mil lempiras (L. 4,000.00) y el segundo lugar de la Trivia Diez ganará dos mil lempiras (L. 2,000.00).

Cabe resaltar que Óscar Flores, de Tegucigalpa, es el actual campeón de la competición y avanzó hacia la ronda de los 16 mejores donde apunta con creces a por la defensa de su título.