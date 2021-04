La historia de Clovis Morales, el entrañable amigo y PF de Chelato que dio el discurso final en su despedida

La Selección de Honduras de 1982 fue, para muchos, la mejor selección en la historia del país; no solamente por lograr la primera clasificación a una Copa del Mundo como fue la de España, sino también por cómo clasificó al ser la mejor del área y, sobre todo, por la gran actuación en el campeonato de 1982.



Esa legendaria escuadra tuvo como gran maestro y líder a José de La Paz Herrara, pero también contó con jugadores de altísimo nivel y con un Cuerpo Técnico que supo acompañar y destacar con luz propia. Ese es el caso del preparador físico, Clovis Morales, quién fue uno de los más cercanos a Chelato Uclés en los éxitos más recordados del equipo de todos.

Morales, hoy de 72 años, y que fue elegido por la familia Herrera para dar el discurso final de Chelato previo a su sepultura este viernes 30 de abril, recuerda cómo fue su llegada a la Selección Nacional que marcaría el camino a muchos éxitos, pero también el inicio de una linda amistad con el profesor José de la Paz Herrera.



"Una vez fuimos a una reunión que organizó la Fenafuth, yo trabajaba ya como profesor en la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras y tenía a un compañero de apellido Crisanto que era el kinesiólogo de Motagua, dentro de la reunión se discutía quiénes podrían ser los acompañantes en el cuerpo técnico porque ellos ya sentían que se hacía necesario tener un preparador físico. Fue cuando Crisanto le dijo al presidente de la Fenafuth que con él trabajaba un preparador que recién llegaba de Alemania y que consideraba que era la persona idónea para poder trabajar en la selección, ese era yo. Fue así que comenzó todo, inmediatamente nos reunimos con Chelato y nos pusimos a planificar todo a media noche, creo que incluso era un 24 de diciembre", recordó.



Clovis admite que su preparación académica era la mejor, pero no contaba con la experiencia requerida, "estuve 5 años en Alemania, pero realmente tuve poca experiencia en relación a la totalidad de la preparación física". Sin embargo, todo cambió gracias al liderazgo y al apoyo del profesor Uclés "una vez que platiqué con Chelato me di cuenta que yo era capaz de hacerlo, de tomar el puesto, eso me permitió tomar algunas decisiones dentro del equipo", reconoció.

Consultado sobre su relación laboral con Uclés y la Selección Nacional, Morales contó que "trabajé con Chelato hasta el final del 1983, después del mundial de España, estuve en el proceso para México 1986 pero desafortunadamente tuvimos alguna dificultades por ese conformismo que algunas veces tenemos los hondureños", dijo para seguir agregando, "después estuve con Carlos "Calistrín" Suazo en las selecciones Sub-14 y Sub-17, también estuve con Orvin Cabrera y Carlos Taylor, lamentablemente con esas selecciones llegábamos a la final de cada torneo que disputábamos, pero Costa Rica siempre nos ganaba" recordó jocosamente.



En el sepelio de Chelato Uclés, su entrañable amigo, Morales dio unas palabras recordando al profesor, sobre eso declaró que fue gracias a que "la familia me escogió, yo sinceramente no quería dar el discurso, anoche me tardé unos 40 minutos en hacerlo, me dormí a la 1:00 am, fue difícil. Si soy sincero, no estaba preparado, yo creía que José de la Paz Herrera aún no iba a morir, anoche que me puse a hacerlo me dio un sentimiento terrible; así que decidí narrar las cosas que salieron de mi corazón" y no dejó de recalcar que "hay un sentimiento profundo por mi amigo, es algo que se produce en lo más profundo de mi ser".

Sobre su actualidad, Morales contó que "estoy fuera del sistema, pero siempre sigo colaborando ad honorem; hoy soy el presidente de olimpiadas especiales que es una organización muy noble, me encanta estar ahí, eso es lo que me absorbe la mayoría del tiempo" y además explicó que "también pertenezco a un consejo latinoamericano sobre la discapacidad a nivel mundial y eso me agrada muchísimo", cerró.



Es así como el gran preparador físico de la Selección del 82 vive hoy sus días, apartado del fútbol, pero siendo feliz al estar siempre involucrado en el mundo del deporte.



Sin duda que Clovis Morales, al igual que el eterno Chelato Uclés, siempre tendrán un reconocimiento y un cariño por la histórica labor que hicieron con la Selección Nacional.