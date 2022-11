La advertencia que le hizo Pedro Troglio a Edwin Rodríguez: “Vas ir a Grecia y no serás el mismo que en Honduras”

Han pasado dos meses desde que el mediocampista hondureño, Edwin Rodríguez , pisó tierras helénicas para convertirse en nuevo legionarios; sin embargo su estadía en el Aris de la Superliga de Grecia no ha sido lo que se imaginó: aún no ha debutado.

Y continuó diciendo que, “lo que pasa es que el técnico no va a poner al extranjero nuevo salvo que sea Messi . Le dará un chance cuando realmente se abra una oportunidad para él”, exteriorizó el entrenador de Olimpia.

“Es que él fue a un equipo que está jugando bien y tiene exceso de extranjeros, es decir, vos llegas como internacional y ya hay otros que tienen más tiempo que vos no va haber cupo. Hay como seis o siete extranjeros y solo pueden jugar cuatro, entonces no hay lugar para Edwin , de hecho la única vez que fue al banco fue cuando Luis Palma estaba suspendido”, dijo, aunque Edwin compartió convocatoria en dos ocasiones junto a ‘El Bicho’; incluso celebró un gol suyo.

Troglio ha conversado con Edwin y dice que, “él sabe esto que te estoy diciendo y esta consiente que llegó a un equipo en el que su competencia lo está haciendo bien. Ahora Edwin Rodríguez va tener que bancársela este semestre esperando la pretemporada que viene y empezar de cero”.

El nacido en Luján reveló que le advirtió a su pupilo que esto podía suceder. “Rodríguez está tranquilo, está conforme ahí. Yo se lo dije antes de irse vas ir allá y no vas a ser el mismo de acá inicialmente te van a estar mirando de reojo, van a esperar que siempre jugués bien y los días que estés triste piensa de donde venís y trata de darle vuelta nada más. Yo se la cante antes, como entrenador si yo estuviera en esa situación y me viene un extranjero y yo tengo a los tres o cuatro que están jugando bien a excepción que sea Messi y que en las prácticas me anotes cinco goles, pero son características diferentes”, apostilló.

El timonel, de 57 años, dio su opinión sobre el por qué nuestros legionarios referentes no han tenido un buen desempeño en los últimos meses.

“Son etapas, todos pasamos por rachas malas, jugadores y técnicos. Elis viene de muchas lesiones que lo han tenido mal igual que a Quioto. Te hablo de Lozano, él hace unos meses estaba muy bien, ahora está mal y mañana vuelve a estar bien. No todos los futbolistas pasan por rachas positivas siempre. Hay que estar preparado”, concluyó.