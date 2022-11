Troglio se confiesa sobre Argentina previo al Mundial: “Aunque Messi sea campeón en Qatar, no será mejor que Maradona”

Solo faltan seis días para que la esperada Copa del Mundo de Qatar 2022 arranque y muchos de los amantes del fútbol sueñan con ver a Argentina alzando el titulo, así como sucedió hace 36 años en México 1986 con Diego Maradona a la cabeza. Sin embargo; más allá de las emociones, hay personajes que a pesar de que les corra la sangre gaucha se toman el tema con mucha prudencia y uno de ellos es el entrenador del Olimpia, Pedro Antonio Troglio Luján, que conversó largo, tendido y como nunca antes con DIEZ. En un día caluroso y soleado de esos por los que se conoce a San Pedro Sula, charlamos con el ‘rulo’ en esta primera parte de la entrevista, sobre la albiceleste y lo que se puede esperar en Qatar 2022.

El subcampeón en Italia 1990, no se vuelve loco y es claro al decir que, “Argentina siempre llega como favorita, lo que pasa es que hay una confusión y es creer que ellos siempre van a salir campeones del mundo cuando hay cinco o seis selecciones en igual o mejor condición”. Asimismo, el técnico de los leones analizó la lista de 26 jugadores de Lionel Scaloni, recordó el día que dirigió a Messi y Maradona en un mismo partido y no olvida cuando fue mundialista con 24 años. Su impactante respuesta al ser consultado si la ‘pulga’ sería el mejor de la historia ganando el mundial. Esta es la primera parte de la extensa entrevista con DIEZ. -LA ENTREVISTA- Buenos días profe Troglio. Hoy vamos a hacer una entrevista diferente y más allá de lo que está sucediendo con Olimpia estamos en ambiente de mundial y vamos hablar de Argentina y Qatar 2022. ¿Cree que este es el bueno para la albiceleste? Es el bueno como tantos otros mundiales que han pasado y Argentina siempre llega como favorita, lo que pasa es que hay una confusión y es creer que ellos (Argentina) siempre van a salir campeones del mundo cuando hay cinco o seis selecciones en igual o mejor condición. La albiceleste es candidata, pero a qué va a levantar la copa es algo muy diferente porque tiene que lucharla. Ojala que tengamos la suerte que en cada ronda se levante bien Messi y todas esas cosas, por ejemplo, vas a cuartos de final contra Francia y Messi no está enchufado, pero Mbappé y Benzema sí, la tortilla se da vuelta para el otro lado. ¿Qué le pareció la lista de Lionel Scaloni?, ¿faltó alguno? Muy buena. Lo que pasa que cualquier lista de la selección de Argentina que vos hagas van a quedar nombres importantes por fuera, pero solo se pueden llevar 26, antes solo iban 22. Siempre en cada mundial va haber alguno que está mal y se queda afuera porque no hay lugar para todos. El técnico tiene que decidir y elegir que el que no está bien se tiene que quedar afuera. Me ha pasado a mí cuando armo un equipo aquí.

¿Qué le ha parecido el trabajo de Scaloni al frente de Argentina? Es que en el fútbol no hay ningún misterio, a ningún entrenador le ha ido siempre bien cualquier entrenador ha tenido momentos buenos y momentos malos, y son más los malos porque este deporte es así, el tema está en lo que vos podes dejar en un lugar y a los jugadores. Scaloni ha sabido aguantar la crítica y ha salido adelante y eso habla muy bien de él.

Hace unos días salió una serie que muestra lo más íntimo de la selección argentina y se ve claro qué hay una unidad tremenda. ¿Cuánto les puede ayudar eso? Sí, pienso que hay gran mérito del entrenador porque estructuró un excelente grupo humano, ha tenido la suerte de que ese grupo humano ha contenido a Messi y a él se le ve feliz. Te puedo decir que veo a la ‘pulga’ hoy con 35 años mejor que años atrás. En lo futbolístico no hay duda que anteriormente lo hemos visto un fenómeno, pero en su lado humano hoy, lo veo mucho más relajado y cuando está con la albiceleste lo expresa y ese es un punto a favor. Profe usted se ha topado, hablado o dirigido con alguno de estos futbolistas argentinos que van a estar en Qatar 2022? Los conozco a casi todos, claro, he tenido la suerte de relacionarme con la mayoría en su momento los he enfrentado y hemos conversado con Leandro Paredes, Messi, Lautaro Martínez y un montón de jugadores que uno va conociendo con el tiempo. Todos son gente humilde más allá de la situación que viven. ¿Troglio es cierto que usted en un partido dirigió a Messi y a Maradona? Sí, recuerdo que la primera vez que conocí a Messi fue cuando yo debutaba como entrenador en 2005 estábamos peleando un campeonato palmo a palmo con Boca Júniors y me llamaron para que dirigiera un partido benéfico en el que estaban los mejores jugadores del país; Kun Agüero, Juan Ramón Riquelme, Messi y yo era el entrenador del equipo de Messi. Imagínate con 39 años estaba dirigiendo a Leo, Diego y Riquelme. Ahí fue la primera vez que conocí a la ‘pulga’ en ese momento solo tenía 17 años. Tenía en el mismo equipo a Messi y Maradona no recuerdo como salimos en ese partido, pero era un juego benéfico en el estadio Único de La Plata.

¿Su dirección técnica fue la pelota a Messi y a Maradona? Es que aquí no hay misterio, si vos quieres ganar un partido la pelota siempre tienes que dársela a los mejores. Messi en una entrevista dijo que muchas veces la gente los puso como favoritos y no lo eran. ¿Hoy si son favoritos? Es lógico que Messi no lo quiera decir, un equipo donde esté él y con los compañeros que tiene, es un candidato, pero no eres el único favorito. Es como te decía la primera parte va pasar, pero cuando se vengan los octavos, cuartos, semifinales y final te vas a cruzar con los demás fuertes y dependes de que te levantes con él pie derecho, que la pelota pegue en el poste y se meta hay un muchas situaciones. Para usted, ¿quiénes son los candidatos a llevarse el titulo? Por amor Argentina, luego Brasil y Francia. La revelación tendría que ser Bélgica por los jugadores que lleva, pero serán ellos seguramente los que tendrán que estar en la pelea. ¿Ya es hora de cortar la paternidad Europea? Ya es necesario, pero no es fácil lo sigo sosteniendo. Nosotros fuimos campeones en 1986, al siguiente mundial fuimos y finalistas y volvimos a pisar una final hasta en 2014. Es lo que te digo, a veces son unos fracasados o exitosos por un penal, si en una definición por penales pasas eres un crack, pero si erras eres un fracasado. La línea es tan delgada e injusta. La serie que viste vos escuchaste a Ángel Di María a Messi dolidos y con temor de no salir campeones de América eso te demuestra la ganas que tienen. ¿Por qué Europa ha sido tan superior si en el continente tenemos a Messi, Neymar, Luis Suárez entre otros? Se ha salido sub campeón del mundo, esto es muy fino, no es como que los equipos sudamericanos no estén metidos en la disputa y se queden siempre en octavos, siempre están en la pelea, en algún chispazo el sol puede brillar para estos lados. Se habla del último mundial de Messi, ¿por el bien del fútbol la copa debería ser para él? No por el bien del fútbol, sino por el bien de él. Creo que el fútbol ha sido ingrato con él porque a nivel mundial se le se reconoce como el astro que es, pero el tema está en Argentina, Diego salió campeón del mundo; sin embargo, jugó cuatro o cinco mundiales y solo ganó uno, entonces Messi no es bueno porque no ha sido campeón y Maradona tampoco porque no pudo ganar los cuatro o cinco. Yo tengo un deseo que Lionel Levante la copa porque se nota que ama a la selección, ama estar en el país y ama ponerse la camiseta.