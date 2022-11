Mauro Reyes: “No es posible que cuando un equipo grande está perdiendo se inventen todo tipo de faltas”

El entrenador de Real Sociedad, Mauro Reyes, disparó contra el arbitraje de Raúl Castro, luego del empate 2-2 ante Motagua en el estadio Carlos Miranda de Comayagua.

Asimismo, el entrenador aceitero aseguró que se fue con la sensación de que pudieron haber sumado de tres ante los azules.

“Creo que fue un partido durísimo ante un gran rival, no es fácil venir de visita y enfrentar al campeón, creo que hoy mi equipo hizo un gran trabajo, en todo momento estuvimos muy ordenados, contrarrestando acertadamente los ataques de Motagua, tratando en el primer tiempo de darle un poco más de manejo al juego y así creamos dos oportunidades que lamentablemente no pudimos concretar y que al final del partido nos pasó factura, tenía la sensación, como se dieron las cosas, que pudimos haber ganado. Creo que en términos generales hicimos un gran juego”, expresó el DT de Real Sociedad.

“Nosotros tuvimos la posibilidad de poder ganar, tuvimos dos mano a mano con el portero en el primer tiempo, lamentablemente no las pudimos concretar y ese ha sido uno de los problemas que hemos venido arrastrando a lo largo del torneo, la falta de contundencia, jugadores que en su mayoría son sub-23, están ganando experiencia, pero bueno, cuando no se puede ganar, no perder es importante. Ese punto es de oro por la posición que venimos arrastrando en la tabla y para sumar para el próximo torneo, es valioso, esto es de cerrar con dignidad, sacar el amor propio, pudimos haberle ganado al campeón”, agregó Mauro Reyes.