¿Por una novia? Jugador del Olancho FC se fue “mojado” en pleno torneo y su técnico cuenta lo que pasó

“Él viajó por una semana. Se fue el lunes - 7 de noviembre - y se integra hoy - lunes 14 - a los entrenamientos”, agregó.

Humberto Rivera admitió que El Pilín, exjugador de Social Sol y Real Sociedad de 32 años de edad, le comentó esta idea una vez que finalizó el partido ante Lobos UPNFM (3-0) el domingo 6 por la jornada 16.

“Él personalmente tras el partido contra UPN me dijo que tenía intenciones de viajar, pero no le di ninguna importancia ya que pensé que era una broma y que no era el momento para irse. Pero el siguiente día, el lunes pasado, no se presentó al entrenamiento y los jugadores comentaron que se había ido. Le empezamos a escribir por Whatsapp y me lo dijo”, mencionó el DT de Olancho FC.

- ¿Por qué considera que se regresó Allan? - se le consultó al técnico Rivera.

“Siento que no le pareció el camino (risas). Él me había dicho que tenía intenciones de viajar porque tenía una novia allá y que lo mandaría a traer. Pero al final se arrepintió. ¿Por dónde venía? No lo pregunté...”, respondió.