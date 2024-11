Alex López manda mensaje tras la muerte de Demetri Gordon, jugador de Olimpia: “Tenemos que tomar conciencia”

“Es muy lamentable lo que pasó, al final tenemos que tomar conciencia con lo que está pasando. Mi más sentido pésame para la familia y el olimpismo”.

Más allá de profundizar en la manera de cómo se dio el accidente, Alex López aprovechó para solidaridarse con los familiares. “Lo que toca es alentar a la familia”.

SOBRE EL EMPATE ANTE MOTAGUA

Después de lograr un empate de oro ante el Motagua, el volante de los Potros comentó que: “Que se hayan quedado con 10 hombres no sé si fue en beneficio de ellos, nosotros bajamos una marcha y cuando estábamos 11 contra 11 teníamos mejor fútbol”.

Sobre el buen momento que vive con el equipo: “El profe me ha dado la confianza de trabajar en esa posición, donde lo hacía en Costa Rica con el Alajuela y él tiene un estilo para ir mejorando poco a poco. Él está satisfecho, pero no es para felicitarme, se fue contra España y se hizo un gran juego, ahora contra Motagua”.

EL GOLAZO ANOTADO A ROUGIER

López también se refirió al golazo que le convirtió a Jonathan Rougier. “Ya días se lo venía diciendo a Rivas que se lo hiciera fuera de la barrera por bajo. Yo ya había hecho este tipo de goles en Costa Rica, pero la cancha es un factor importante en el fútbol y eso ayuda a la velocidad del tiro”.

SU LLAMADO A LA SELECCIÓN

Alex López no pasó por alto el próximo duelo que tendrá la Selección de Honduras ante México, una cita que no se quiere perder.

“Se viene ese partido contra México y podríamos decir que es una revancha por lo que pasó en el Azteca, pero como dijo Primi, se debe de alentar desde el minuto uno y creo que es una bonita oportunidad para San Pedro Sula”.

Y agrega: “Siempre y cuando el profe me tenga en cuenta, yo voy a ir a aportar; así pasó el otro día contra Trinidad, yo no sabía que me iba a meter y se dio la oportunidad de anotar. Él siempre me pone de ejemplo porque soy de los jugadores que si me necesita para un partido estoy dispuesto”.

Finalizó diciendo: “Hay que esperar que el profe de la lista. Para nosotros es un partido muy importante y nosotros no olvidamos lo que pasó en el Azteca”.