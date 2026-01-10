Altas y bajas: Así se mueve el mercado de fichajes del torneo Clausura en Honduras

Los fichajes están a la orden del día en los equipos de la <b>Liga Nacional de Honduras </b>y también las salidas. Se aumenta el mercado de piernas y así está hasta los momentos.<br /><br /><b>ALTAS Y BAJAS DE LOS 11 CLUBES DE HONDURAS: </b>Actualizado 10 de enero 2026.<br /><br /><b>VICTORIA<br />ALTAS:</b> Ninguno oficial.<br /><b>BAJAS: </b>Pablo Cacho, Jhon Jairo López (DT), Walter "Colocho" Martínez, Wisdom Quaye, Humberto Acevedo (Colombia), Segundo Granja (Colombia), Luis Franco (México) y Yair Delgadillo (México).<br /><br /><b>JUTICALPA FC<br />ALTAS: </b>Ninguno oficial.<br /><b>BAJAS: </b>Nicolás López (Uruguay), Ramiro Rocca (Argentina), Luis Garrido, Shalton Arzú y Elmer Güity.<br /><br /><b>LOBOS UPNFM<br />ALTA: </b>Jonathan Núñez.<br /><b>BAJAS: </b>German "Patón" Mejía, José Raúl García, Félix García, Pedro Gotay, Lesvin Medina, Enrique Vázquez, Ángel Fiallos, Óscar Loretto Barrios y Andy Hernández.<br /><br /><b>GÉNESIS FC<br />ALTAS: </b>Manuel Gamboa (Panamá) y Walter "Colocho" Martínez.<br /><b>BAJAS: </b>Kevin Álvarez, Marvin Maldonado, Antonio Polidoro (Brasil), Kevin Salazar, Héctor Castellanos, Oliver Morazán y Moisés Rodríguez.<br /><br /><b>CD CHOLOMA<br />ALTAS: </b>Carlos "Chato" Padilla (DT), Elver Flores (Panamá), José Mariano Pineda, Daniel Carten Bodden y Sonny Fernández.<br /><b>BAJAS: </b>Mario Martínez, Johnny Leverón, Selvin "Pibe" Guevara, Jorge Pineda (DT), Roberto López, Bryan Castillo, Milton Núñez, Jafeth Núñez, Alain Santos, Axel Alvarado, Jeison Truque (Colombia), Yeison Mosquera (Colombia), Eli Palma y José Zamora (Colombia).<br /><br /><b>PLATENSE FC<br />ALTAS: </b>Yoel Castillo, Rembrant Flores y Carlos Castellanos.<br /><b>BAJAS:</b> Carlos "Chuy" Pérez y Aldo Fajardo.<br /><br /><b>OLANCHO FC<br />ALTAS: </b>Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá) y Geisson Perea (Colombia)<br /><b>BAJAS: </b>Rodrigo de Olivera (Uruguay), Reynaldo Tilguath (DT), Carlos Small (Panamá) y Alex López.<br /><br /><b>MARATHÓN<br />ALTAS:</b> Axel Maldonado y Óscar Loretto Barrios.<br /><b>BAJA:</b> Iván Anderson (Panamá).<br /><br /><b>REAL ESPAÑA<br />ALTAS: </b>David Sayago (Argentina), Gonzalo Ritacco (Argentina), Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Anthony García, Roberto López, Exon Arzú y Wisdom Quaye.<br /><b>BAJAS: </b>Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Matías Rotondi (Argentina), Wesly Decas, Yeison Moreno (Colombia), Daniel Carten Bodden y Darlin Mencía.<br /><br /><b>MOTAGUA<br />ALTAS: </b>Rodrigo de Olivera (Uruguay), Romario da Silva (Brasil), Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Yostin Obando, Aaron Barrios y Andy Hernández.<br /><b>BAJAS: </b>Jonathan Núñez, Yoel Castillo, Maicol Cabrera, Carlos Argueta y Sebastián Cardozo (Uruguay).<br /><br /><b>OLIMPIA<br />ALTAS: </b>José Raúl García, Félix García y Moisés Rodríguez.<br /><b>BAJAS: </b>Kevin "Choloma" López, José García, Dereck Moncada y Marcos Montiel (Uruguay).