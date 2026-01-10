Altas y bajas: Así se mueve el mercado de fichajes del torneo Clausura en Honduras

El torneo Clausura 2025-2026 iniciará este 24 de enero donde el Olimpia tratará de alcanzar un nuevo tricampeonato en su historia y el resto de los 10 clubes lucharán por evitarlo.

Los fichajes están a la orden del día en los equipos de la Liga Nacional de Honduras y también las salidas. Se aumenta el mercado de piernas y así está hasta los momentos.



ALTAS Y BAJAS DE LOS 11 CLUBES DE HONDURAS: Actualizado 10 de enero 2026.



VICTORIA

ALTAS: Ninguno oficial.

BAJAS: Pablo Cacho, Jhon Jairo López (DT), Walter "Colocho" Martínez, Wisdom Quaye, Humberto Acevedo (Colombia), Segundo Granja (Colombia), Luis Franco (México) y Yair Delgadillo (México).



JUTICALPA FC

ALTAS: Ninguno oficial.

BAJAS: Nicolás López (Uruguay), Ramiro Rocca (Argentina), Luis Garrido, Shalton Arzú y Elmer Güity.



LOBOS UPNFM

ALTA: Jonathan Núñez.

BAJAS: German "Patón" Mejía, José Raúl García, Félix García, Pedro Gotay, Lesvin Medina, Enrique Vázquez, Ángel Fiallos, Óscar Loretto Barrios y Andy Hernández.



GÉNESIS FC

ALTAS: Manuel Gamboa (Panamá) y Walter "Colocho" Martínez.

BAJAS: Kevin Álvarez, Marvin Maldonado, Antonio Polidoro (Brasil), Kevin Salazar, Héctor Castellanos, Oliver Morazán y Moisés Rodríguez.



CD CHOLOMA

ALTAS: Carlos "Chato" Padilla (DT), Elver Flores (Panamá), José Mariano Pineda, Daniel Carten Bodden y Sonny Fernández.

BAJAS: Mario Martínez, Johnny Leverón, Selvin "Pibe" Guevara, Jorge Pineda (DT), Roberto López, Bryan Castillo, Milton Núñez, Jafeth Núñez, Alain Santos, Axel Alvarado, Jeison Truque (Colombia), Yeison Mosquera (Colombia), Eli Palma y José Zamora (Colombia).



PLATENSE FC

ALTAS: Yoel Castillo, Rembrant Flores y Carlos Castellanos.

BAJAS: Carlos "Chuy" Pérez y Aldo Fajardo.



OLANCHO FC

ALTAS: Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá) y Geisson Perea (Colombia)

BAJAS: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Reynaldo Tilguath (DT), Carlos Small (Panamá) y Alex López.



MARATHÓN

ALTAS: Axel Maldonado y Óscar Loretto Barrios.

BAJA: Iván Anderson (Panamá).



REAL ESPAÑA

ALTAS: David Sayago (Argentina), Gonzalo Ritacco (Argentina), Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Anthony García, Roberto López, Exon Arzú y Wisdom Quaye.

BAJAS: Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Matías Rotondi (Argentina), Wesly Decas, Yeison Moreno (Colombia), Daniel Carten Bodden y Darlin Mencía.



MOTAGUA

ALTAS: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Romario da Silva (Brasil), Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Yostin Obando, Aaron Barrios y Andy Hernández.

BAJAS: Jonathan Núñez, Yoel Castillo, Maicol Cabrera, Carlos Argueta y Sebastián Cardozo (Uruguay).



OLIMPIA

ALTAS: José Raúl García, Félix García y Moisés Rodríguez.

BAJAS: Kevin "Choloma" López, José García, Dereck Moncada y Marcos Montiel (Uruguay).