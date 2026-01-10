Liga Nacional

Altas y bajas: Así se mueve el mercado de fichajes del torneo Clausura en Honduras

Dos clubes todavía no presentan altas hasta los momentos para el campeonato que iniciará el 24 de enero.

    Los 11 clubes de la temporada de la Liga Nacional de Honduras se preparan para competir en el torneo Clausura 2025-2026.
El torneo Clausura 2025-2026 iniciará este 24 de enero donde el Olimpia tratará de alcanzar un nuevo tricampeonato en su historia y el resto de los 10 clubes lucharán por evitarlo.

El formato del campeonato sigue igual, dos vueltas regulares y los mejores seis clasifican a la liguilla. El sorteo para definir las dos triangulares se quitó y se definirán así: el grupo A con los clubes 1, 3 y 5, mientras el grupo A con los equipos 2, 4 y 6.

Los fichajes están a la orden del día en los equipos de la Liga Nacional de Honduras y también las salidas. Se aumenta el mercado de piernas y así está hasta los momentos.

ALTAS Y BAJAS DE LOS 11 CLUBES DE HONDURAS: Actualizado 10 de enero 2026.

VICTORIA
ALTAS: Ninguno oficial.
BAJAS: Pablo Cacho, Jhon Jairo López (DT), Walter "Colocho" Martínez, Wisdom Quaye, Humberto Acevedo (Colombia), Segundo Granja (Colombia), Luis Franco (México) y Yair Delgadillo (México).

JUTICALPA FC
ALTAS: Ninguno oficial.
BAJAS: Nicolás López (Uruguay), Ramiro Rocca (Argentina), Luis Garrido, Shalton Arzú y Elmer Güity.

LOBOS UPNFM
ALTA: Jonathan Núñez.
BAJAS: German "Patón" Mejía, José Raúl García, Félix García, Pedro Gotay, Lesvin Medina, Enrique Vázquez, Ángel Fiallos, Óscar Loretto Barrios y Andy Hernández.

GÉNESIS FC
ALTAS: Manuel Gamboa (Panamá) y Walter "Colocho" Martínez.
BAJAS: Kevin Álvarez, Marvin Maldonado, Antonio Polidoro (Brasil), Kevin Salazar, Héctor Castellanos, Oliver Morazán y Moisés Rodríguez.

CD CHOLOMA
ALTAS: Carlos "Chato" Padilla (DT), Elver Flores (Panamá), José Mariano Pineda, Daniel Carten Bodden y Sonny Fernández.
BAJAS: Mario Martínez, Johnny Leverón, Selvin "Pibe" Guevara, Jorge Pineda (DT), Roberto López, Bryan Castillo, Milton Núñez, Jafeth Núñez, Alain Santos, Axel Alvarado, Jeison Truque (Colombia), Yeison Mosquera (Colombia), Eli Palma y José Zamora (Colombia).

PLATENSE FC
ALTAS: Yoel Castillo, Rembrant Flores y Carlos Castellanos.
BAJAS: Carlos "Chuy" Pérez y Aldo Fajardo.

OLANCHO FC
ALTAS: Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá) y Geisson Perea (Colombia)
BAJAS: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Reynaldo Tilguath (DT), Carlos Small (Panamá) y Alex López.

MARATHÓN
ALTAS: Axel Maldonado y Óscar Loretto Barrios.
BAJA: Iván Anderson (Panamá).

REAL ESPAÑA
ALTAS: David Sayago (Argentina), Gonzalo Ritacco (Argentina), Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Anthony García, Roberto López, Exon Arzú y Wisdom Quaye.
BAJAS: Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Matías Rotondi (Argentina), Wesly Decas, Yeison Moreno (Colombia), Daniel Carten Bodden y Darlin Mencía.

MOTAGUA
ALTAS: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Romario da Silva (Brasil), Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Yostin Obando, Aaron Barrios y Andy Hernández.
BAJAS: Jonathan Núñez, Yoel Castillo, Maicol Cabrera, Carlos Argueta y Sebastián Cardozo (Uruguay).

OLIMPIA
ALTAS: José Raúl García, Félix García y Moisés Rodríguez.
BAJAS: Kevin "Choloma" López, José García, Dereck Moncada y Marcos Montiel (Uruguay).

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
