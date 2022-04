Álvaro Klusener al descubierto: Los consejos de su hermano, su peculiar cábala en todos los partidos y la promesa si Platense se salva del descenso

Álvaro Klusener se ha convertido en el referente en ataque del Platense que se ilusiona con la permanencia en la Liga Nacional. El atacante argentino ha figurado como un héroe sin capa en el conjunto porteño gracias a sus goles que han sido determinantes para sumar puntos valiosos a la causa.

En una entrevista con Diario Diez, él oriundo de Santa Rita, una comunidad que es habitada por 5,000 personas en la provincia de Misiones, Argentina, se abrió ante nuestros micrófonos y contó detalles que hasta ahora eran desconocidos. En un panorama magnífico desde las playas municipales de Puerto Cortés, junto a una temperatura insaciable que rozaba los 37 grados centígrados y acompañado por su novia Julieta Defis, el menor de los Klussener nos contó cuáles son sus pasatiempos favoritos desde que llegó a Honduras. Además exteriorizó sobre el momento que está pasando Platense, la cábala que usa durante los partidos y la promesa que cumplirá si el Tiburón logra la permanencia en la Liga Nacional. -LA ENTREVISTA- ¿Cómo es su día a día en Puerto Cortés? Enfocado en el club, en los entrenamientos. Después de esto está el entreno invisible, lo que es la alimentación y así poder llegar de la mejor manera a cada partido. Pero, hablando fuera del fútbol. ¿Cómo es? Me gusta salir con mi novia que recién vino hace un mes. Vamos a caminar a los centros comerciales, a veces venimos a la playa. Hay que aprovechar cuando hay un tiempo libre. ¿Qué le ha parecido el lugar? Una ciudad linda dentro de todo, un lugar tranquilo donde se puede salir a caminar. Me gusta mucho y me siento cómodo. Tratamos de disfrutar nuestra estancia aquí.

¿Cómo es la gente porteña con usted? Es muy linda, vas caminando y te dan aliento o te piden una foto. Eso los pone contento o les llena un poco de alegría. Yo trato de ratificar todo eso dentro de la cancha. ¿Con quién sale? Nos juntarnos con Francisco del Riego, Federico Amaya o el mismo Francisco Ojeda. Tratamos de no dejar las costumbres argentinas de lado, tomar un mate o comer algo autóctono de allá. ¿Ya probó las sopas de marineras catrachas?

No soy mucho de los mariscos, me gusta más lo asado como buen argentino, pero ya he probado comidas de aquí como la baleada, pollo con tajadas y algunas cositas de acá que me han gustado mucho. Lo veo muy feliz acompañado con su novia. Si, fíjate que al principio me vine solo y estuve como mes y medio, pero por suerte Julieta pudo venir y eso bueno porque es una compañía, ahora tengo con quien charlar y desahogarse un poco de la vida personal.

¿Es un futbolista cabalero? Sí, soy un jugador cabalero, no de muchas, pero si tengo las mías. ¿Cuál es la que más lo identifica? Juego siempre con la misma ropa interior. ¿Es religioso? Creo en Dios. Soy católico; sin embargo, no soy muy practicante a la religión como es aquí. Me sorprendió mucho porque la gente es muy creyente, pero obviamente uno respeta. Su vida Es de Posadas, Misiones. ¿Cierto? “Soy de Santa Rita, un pueblo que es chico, tiene alrededor de 5,000 a 6,000 habitantes. Es un lugar muy lindo donde hay frontera con Brasil y Paraguay. La casa donde crecí está a ocho kilómetros de Brasil. Se vive de los negocios de la agricultura”. ¿Es un lugar futbolero? Un lugar donde solo han habido tres futbolistas y dos de ellos son los hermanos Klussener (Gonzalo y Álvaro), el otro chico ya no juega”.

¿Cómo fue su infancia en ese lugar? Mi infancia fue linda. Mis padres gracias a Dios nos pudieron dar lo que necesitábamos. Les agradezco a ellos que toda su vida se tuvieran que romper el lomo para sacarnos adelante y lo siguen haciendo. Siempre tuve una pelota en los pies. ¿Cuántos eran en casa? Fuimos cinco en casa, mi mamá, una docente jubilada, mi papá, un comerciante; mi hermano mayor (Christian), Gonzalo y yo, el menor. ¿Eres de una familia de facilidades o a veces se ponía difícil? Pasamos un año muy complicado para la familia cuando yo era muy chico, el negocio de mi papá se fundió. Aquí demostramos la unión familiar y supimos salir adelante. ¿De dónde viene que se decante por ser delantero? Fue algo natural. Cuando uno es chico jugás hasta delantero, pero a medida iba creciendo iba encontrando la posición y terminé siendo atacante. ¿Siempre quiso dedicarse al fútbol? Yo me salí de mi casa a los 13 años para buscar mi sueño como futbolista. Tenía la ilusión, hoy en día, doy gracias a Dios porque cumplí mis sueños. Llegar aquí fue muy difícil, viví en una pensión en Buenos Aires junto a muchos chicos que perseguían el mismo sueño. ¿Compartió cancha con algunas figuras del fútbol? Juan Sebastián Verón, Leandro Paredes venía saliendo, Juan Román Riquelme. Vi en sus redes sociales que vistió la camisa de Argentina. ¿Es así? Jugué en las inferiores de la selección de Argentina (Sub-15,16 y 17) competí en algunos campeonatos Sudamericanos y Panamericanos. Llegada a Honduras ¿Cómo se da su llegada a Honduras? Mi representante se contactó con los dirigentes de Platense, luego pasó por la autorización del profe para que yo viniera. ¿Había tenido ofertas de otros equipos en el país? Cuando mi hermano jugaba en Motagua hubo un acercamiento con un equipo de la Liga Nacional; por ahora, no recuerdo, pero fue hace un año y medio atrás. No se dio. Su hermano jugó varios años aquí. ¿Te daba curiosidad la atención lo que mirabas en esta liga? La verdad yo seguía mucho a Motagua por ver a mi hermano. Miraba casi todos los partidos, tenía las ganas de venir a probar una experiencia y salir del país. ¿Le pidió consejos cuando cerraste el trato con Platense? Claro. Me felicitó, me dijo que viniera convencido, él confía mucho en mí. Me dio ánimos y me comentó que yo podía jugar en la liga. Me contó detalles de cómo es Honduras en lo futbolístico, la cultura y cosas así para yo estar un poco más preparado.

¿Qué le decía de la liga? Gonzalo me decía que era un fútbol competitivo donde tenía que estar preparado mental y físicamente porque hay cosas que son diferentes adonde yo jugaba y que también era mi primera experiencia como extranjero. Ya viviéndolo en carne propia. ¿Qué le ha parecido el país y la liga? La liga es muy buena, pareja, hay dos o tres equipos grandes que siempre van punteando en los torneos. El resto son parejos y siempre hay una ilusión como el caso nuestro de salvarnos del descenso, pero que también va de la mano meternos entre los seis primeros. El clima en el puerto es fuerte. ¿Le ha costado adaptarse? El calor y la humedad ha sido complicado. Yo vengo de una provincia que el clima es diferente, pero hay que acostumbrarse a todo lo que se venga. Hay que estar preparado para soportar la calor en los juegos.