Amado Guevara en DIEZ TV: Su consejo por conflicto legal de Bryan Moya, la continuidad de Maynor Figueroa y la crítica por pérdida de tiempo en la Liga Nacional

La verdad que sí, pude disfrutar de ambos juegos, lo del Manchester City que era prácticamente cumplir, no había mucho que hacer. Y el partido que todos estábamos esperando del Real Madrid vs PSG, se dieron muchas cosas para analizar, mucho aprendizaje para nosotros, esos cotejos son los que nosotros disfrutamos, no solo por intensidad, sino que por todo lo que hacen los entrenadores. La lectura de Ancelotti, los cambios, el manejo, los movimientos y el momento en que le saca la serie a Pochettino. La verdad un juego interesante.

Creo que ese tema es algo subjetivo, primero yo soy de la opinión de que en esta vida ninguno es reemplazable, somos hechura de Dios, originales, con una esencia propia, pero en esta profesión siempre habrá alguien que pueda cumplir o desempeñar la función que nosotros hagamos, quizá lo haga mejor, o quizás no. Esto de Maynor quien tiene la última palabra es el profe “Bolillo” Gómez, es el seleccionador, estoy casi seguro que él hace sus análisis en cada convocatoria. Maynor no necesita mostrar más de lo que ya lo conocemos, sabemos de su profesionalismo, la persona que es, de lo entregando que es y si va a ser convocado o no pasa por la decisión de Hernán.

Amado Guevara también fue consultado sobre el tema de Bryan Moya , jugador que fue suspendido por la FIFA por deuda con el Zulia de Venezuela. El ex Motagua habló de cómo se debe manejar el jugador para no tener problemas con los agentes.

En la Mirada del “Lobo”, también se analizó la pérdida de tiempo en los juegos de la Liga Nacional. Ahora los árbitros tienen como regla adicionar 5 minutos a cada tiempo, evitando la pérdida de tiempo, es una decisión correcta, que tanto ayudara a nuestro fútbol.

Primero yo no creo que esté en el reglamento de FIFA, es una regla localista. No está mal porque se trata de compensar el tiempo que se pierde, pero también siento que hay otras maneras de darle fluidez al juego. Menos conversación con el jugador, por ejemplo, las faltas que no son, que no las piten, porque eso lastimosamente detiene el juego, pero en realidad por el bien del fútbol tomen las mejores decisiones y si esta es una bienvenida, pero creo que hay otras maneras y ojalá sea lo mejor para el fútbol de Honduras.

Añadió sobre el tema: Cuando vayamos a jugar internacionalmente esa regla de los 5 minutos no va a contar, yo creo que un partido de nuestra liga dura 20 o 22 minutos es mucho, la perdida es mucha. Por experiencia, no me gusta que el árbitro hable con el jugador, entre menos hable mejor, yo lo interpretaba como que él nos estaba manejando el partido, que quería bajar el ritmo con la platicadera, entonces es mejor que no platiquen mucho.