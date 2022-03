Michaell Chirinos lo revela: Su primer contrato con Olimpia, los premios en Lobos Buap y el beso de Beckeles

Michaell Chirinos es uno de los jugadores con ese sello y pasión por el Olimpia, club en el que inició su carrera, debutó en Liga Nacional y el que le abrió las puertas para ir al extranjero. VER MÁS: Emilio Izaguirre cuenta cuánto comenzó ganando en Motagua, su primer carro y más interioridades de su vida Tras un vida humilde y de muchos sacrificios, el pequeños oriundo del barrio El Reparto, Tegucigalpa, Honduras, recuerda los momentos en los que en su colonia tuvo que evitar muchos aspectos para tener una vida sana. “Nunca he tomado, fumado, ni me he drogado. Es difícil la situación, en los barrios siempre hay ese tipo de detalles, yo tenía amigos que murieron por eso, lastimosamente, pero uno debe tomar un camino para bien o para mal”, comenzó contando el jugador al programa Los Aleros TV. Tras una carrera exitosa en en este deporte, el jugador tomó un rumbo en su vida y dejó atrás sus vivencias en el barrio que lo vio crecer y así construir su propia casa.

“Ya me mudé a mi casa, ya está construida y gracias a Dios ahí voy superándome poco a poco”, contó. UN SACRIFICIO PARA LLEGAR AL OLIMPIA La vida del fútbol no es nada fácil y para llegar a triunfar en la Liga Nacional y el extranjero no es color de rosa, para Michaell Chirinos, significaron muchas pedaleadas en bicicleta. “Me pagaban por ir a jugar, me daban 200 o 300 lempiras y yo lo usaba para el colegio (2015), los padres (de sus compañeros) me miraban que yo llegaba a pie o en bicicleta desde mi barrio (Reparto) hasta el Birichiche y a veces hasta a la UNAH”. También recuerda. “Habían veces que me venía desde del Reparto al Centro a pie y luego en bus de tres lempiras”.

SU PRIMER CONTRATO CON LAS RESERVAS Luego de un proceso de dos años en las reservas, la calidad de Michaell Chirinos lo llevaron a la Primera División, donde su bonos comenzaron a subir y revela el costo de su primer contrato. “Me daban 1,200 lempiras mensuales y eso que eran cinco meses los que pagaban”, dice. También confesó cómo invertía su dinero que ganaba jugando para los merengues. “Con ese dinero yo le ayudaba a mis padres para pagar la luz, la comida...”. RENOVACIÓN DE CONTRATO Las buenas condiciones futbolísticas llevaron al pequeño jugador a ganarse la confianza no solo del entrenador, sino de los directivos, quienes comenzaron a apoyarlo y hasta un regalo le dieron. “Tenía tres años de contrato y al segundo me lo volvieron a renovar y ahí fue donde me dieron un carro. No era nuevo, pero bueno, era un Honda Civic 2009. Yo no había tenido carro y le pedí a don Osman (Madrid) que me ayudara. Yo venía agarrando bus a las 6:00 de la mañana en el centro”.

Chirinos también compartió la mejora salarial que logró tener en su momento después de comenzar de poner a prueba sus grandes cualidades. “Hubo un incremento en mi salario que era de 30 mil lempiras”. FICHADO POR LOBOS BUAP DE MÉXICO Las buenas campañas con el Olimpia lo llevaron a dar el mejor paso que ha dado hasta el momento, donde fue fichado por el Lobos Buap de México. “Recuerdo que iba viajando para Chicago y recibí una llamada de mi representante Pablo Hernández, él me dijo que había una oportunidad en México y al siguiente día me llamó, me dijo que alguien me quería saludar y yo estaba en el baño y me pasó a Paco Palencia”, rememora. A diferencia de los 1,500 lempiras que comenzó ganando con su primer contrato en el Olimpia, Michaell Chirinos, reveló los premios que logró tener en el club mexicano. “Hay jugadores que ganan 10 mil dólares por anotar un gol, no lo digo porque hay imágenes que duelen, uno tiene y ver otra gente que no. Yo metí seis goles en todo el tiempo que estuve y se cobraba por partido ganado, no por gol, y el premio era mil dólares por juego”. También reveló otras de sus comodidades que logró tener en el país azteca. “Yo pedí un apartamento, yo tuve que comprar carro, luego lo vendí. Era un Audi Q3 y otras cosas que te daba el club”.