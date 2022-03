$!Emilio Izaguirre y sus revelaciones: Su primer carro, el sueldo que comenzó ganando y los gigantes europeos que estuvieron cerca de ficharlo

Emilio Izaguirre ya visualiza el retiro. El jugador de 35 años no quiere ser técnico, su deseo es ser dirigente y ayudar a los jóvenes futbolistas hondureños. ‘Milo’ sacrificaría una vida en Europa por ayudar a que el balompié catracho crezca. Muy crítico de cómo se forman los niños y más aún cuando toca el tema de las canchas, el multicampeón con el Celtic de Escocia y donde es ídolo, se sentó a hablar con DIEZ donde repasó su extensa carrera. En la entrevista, Emilio recordó a las personas que lo han ayudado en este escabroso camino que lo forjó a ser una persona de bien y donde se abrió un camino hasta llegar a ser un referente histórico del fútbol nacional.

Su deseo es retirarse como jugador con el Marathón, esto tras su abrupta salida del Motagua, equipo al que lleva en el corazón y por ende no le cierra las puertas para llegar a ser parte de la cúpula dirigencial en un futuro. De su lesión, de la que ya está recuperado, le ha sacado solo cosas positivas. Compartió momentos en familia que no los pudo pasar antes, encontró la amistad sincera de quienes le han ayudado a pasar este trago amargo. Emilio Izaguirre valora el tema de la Selección de Honduras, de quien dice haberse salvado del desastre y por último, habló de la gran oportunidad que tuvo Kervin Arriaga para emigrar al fútbol europeo, específicamente al Celtic de Escocia que lamentablemente desaprovechó. LA ENTREVISTA: ¿Cómo va el proceso de recuperación, Emilio...? Ha sido muy duro porque a mí me operaron y ya había vuelto a correr y a hacer trabajos físicos, pero hace 10 días me volvieron a abrir porque tuve reacción del tornillo y los puntos de adentro pero ya me quitaron las grapas. El doctor me dice que en una semana ya voy a volver a entrenar porque eso solo fue una limpieza en mi tendón patelar y eso fue lo que me retrasó la vuelta. Gracias a Dios el doctor me miró eso, me abrió y me limpió lo del tendón y en dos o tres semanas ya estaré haciendo fútbol. Ya varios meses fuera... Muy triste para mí, ya voy a cumplir cuatro sin fútbol. He pasado pensando mucho en esta situación porque desde niño he estado en actividad de jugar y divertirme dentro del campo y lamentablemente esta lesión me ha privado de eso. Es la lesión más fuerte y la más dura porque fue ya casi al culminar mi carrera y contra quién fue, contra el equipo que yo apoyo y los dos clubes a los que les tengo mucho aprecio, Motagua y Marathón. Dios sabe porqué hace las cosas. Atrás de cámara me decía ‘el equipo de mis amores’ cuando se refería a Motagua. Sí, Motagua solo cuando juega contra Marathón no lo apoyo, ahí el que gane el mejor, pero siempre voy a apoyar al Motagua y siempre ha sido así. Deseo lo mejor al equipo porque el sentimiento, respeto y cariño no se quita así por así. Representé bien al equipo. Emilio, tuvo un 2021 bastante duro con la lesión, el tema de selección, Motagua... ¿que dé positivo rescata de estos meses? Muchas cosas positivas. Yo pensé retirarme en Motagua. En 2021 la idea de mi familia, la mía y la directiva y me hicieron un contrato hasta inicios del 2023 para retirarme tranquilo y estar preparado para ser parte de la directiva del equipo. Ese era mi pensamiento y mi sueño, pero se cortó en el 2021, pasaron unas cosas ahí, pero Dios sabe por qué. Vine a Marahón y a disfrutar jugar, el profe Héctor Vargas me dio la oportunidad, después el Tato. Fue duro el 2021 pero hay muchas cosas positivas, también lo de la selección, imagínese, Dios me libró de eso. En Motagua, no sé, no puedo juzgar o no puedo decir de que a mí me echaban la culpa de no ser campeón porque cuando llegué venían de ser bicampeones, luego pasó un año y no fuimos campeones... y el caso de la selección, no fui parte del proceso y nos ha ido mal, porque yo he estado en tres eliminatorias y tuve dos Mundiales y el repechaje que lastimosamente estando ahí no perdí. Recuerdo que tuve una lesión de tobillo al 40’ y después de ahí fue cuando Australia nos anotaron los goles. Ha sido duro sí para mi esposa, mis hijos, mis padres que son los que desean verme ahí siempre. Yo me enfoco en mis metas a futuro.

Con la salida de Diego se le abre la posibilidad de un regreso al Motagua. No. Soy Motagua y mi deseo es retirarme en Marathón; Rolin Peña cuando me renovó me dijo que ellos querían que yo me retirara acá y tengo todas las ganas del mundo. Estoy agradecido con Orinson, Rolin y todo el cuerpo técnico del Marathón. Mi deseo era retirarme en Motagua, pero creo que si Dios quiere, mi anhelo es retirarme en Marathón y luego prepararme para ser parte de la dirigencia ya sea aquí o en el Motagua. ¿La decisión está tomada? Si hay una llamada de la familia Atala y le proponen retirarse en Motagua ¿lo pensaría? Es que yo no sé qué va a pasar mañana. Toqué varias puertas de otros equipos, no se dio, pero sí en Marathón porque yo nunca pensé en salir del Motagua, dije que del Celtic venía a Motagua y retirarme aquí, son procesos que Dios tiene y sabe porqué esas pruebas. No sé qué va a pasar mañana, mi anhelo es retirarme bien, jugando, corriendo, metiéndole, de ahí, que se haga la volutand de Dios. Se lesiona en un momento que su nivel iba en alza y hasta habría podido ser considerado nuevamente en la ‘H’ Todos me decían que iba en la convocatoria del “Bolillo” Gómez, que iba a ser tomado en cuenta, pero después pasó eso, imagínese todo lo que ha pasado en la selección, hubiera sido más criticado, porque así es, a los de experiencia les toca el peso y esa parte dura ha sido así. Dios me liberó de eso y tiene un plan perfecto para mi vida. El tiempo me ha servido estar más con mis niños, mi esposa, mi familia, porque llevo como 20 años en concentraciones, partidos, viajes, no tenía uno o dos meses completos con ellos porque de lunes a viernes pasan en clases y fines de semana me tocaba partidos y le he sacado lo positivo.

En estos meses fuera, que obviamente el fútbol se ve desde otra óptica que estar adentro ¿qué deficiencias encuentra en Liga Nacional? Muchas. Nosotros antes de criticar a la selección hay que ver el nivel que tienen los rivales. Panamá tiene mejores canchas que nosotros, Costa Rica ni digamos. En Honduras no hay un estadio de ver. Lo primero que tienen que ver son las canchas y estadios. Un niño de 13 o 14 años no puede entrenarse en tierras. En San Pedro Sula no hay canchas buenas, un niño no puede dar dos pases o cinco pases seguidos, el fútbol es muy lento, no entrenan bien, por eso Canadá nos agarra y nos pega un baile porque ellos juegan rápido de uno o dos toques y no estamos acostumbrados a eso, es nuestra realidad. Si quieren exigirle al futbolista hondureño tienen que hacer eso. No podemos ir a El Progreso porque parece potrero, en Tocoa rebota mucho el balón, hasta el Yankel se pone feo quizá por el clima, la grama, el estadio Nacional ni digamos y el Olímpico. Usted va al estadio de Saprissa y al Alajuelense son una mesa de billar, entonces ¿cómo vamos a competir con jugadores que se preparan en canchas buenas? Vamos al Azteca y los de la MLS y ya es otro nivel. Por eso la gente no entiende al jugador. ¿Cómo voy a criticar a un futbolista que se ha formado en canchas malas?, no puedo. Los directivos deben de mejorar los campos, esa es la crítica. Usted confiaba mucho en que Kervin Arriaga llegara al Celtic ¿que pasó con el? ¿Sigue abierta esa posibilidad? Él tenía la posibilidad de irse al Celtic. Yo fui en mayo, me acuerdo, estuve con ellos y hablé con el agente. Ellos en los Juegos Olímpicos lo iban a ver, si él jugaba los tres partidos de los Olímpicos iba a tener el permiso de trabajo porque solo jugando una competencia internacional le podían dar el permiso porque la selección estaba arriba del ranking 50. En Gran Bretaña si el ranking arriba del 50 muy difícil que le den el permiso de trabajo. Su selección tiene que estar abajo del 50, es por eso que no se mira ningún hondureño en los últimos dos años que vayan a Gran Bretaña por lo mismo. Esa era la oportunidad de Kervin, de ir, de mostrarse, que lo miraran e ir al Celtic, ahora no puedo recomendar a nadie porque nadie está arriba del 50, eso me dice la gente del Celtic. Es difícil por cómo está la situación de la selección porque eso le cierra muchas puertas a los jóvenes. Si Honduras estuviera en tercero o segundo lugar ya se hubieran ido muchos jugadores hondureños.

¿Qué pasa que Honduras ya no exporta a grandes ligas de Europa? Recuerdo cuando comenzó a exportar fue en el 2001 después de Sydney porque la selección hizo un gran papel ahí luego la selección creció, no fuimos al Mundial del 2002 ni 2006 pero estuvo peleando siempre, luego vino el profe Reinaldo Rueda y nosotros estábamos abajo del 50 en el ranking, me acuerdo que le ganamos a México en el 2007 y de ahí comenzaron a salir Maynor Figueroa, Wilson Palacios, Rambo... y la Sub-23 de ellos ya estaban en Italia. La selección es muy importante que esté bien para sacar jugadores. Si la selección estuviera mejor, jugadores como Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes, Issac Castillo podrían estar saliendo porque son buenos jugadores, y se me escapan muchos nombres.D ¿De quién es la culpa de este fracaso mundialista? Es difícil culpar a alguien. Recuerdo que con el profe Rueda nosotros nos preparamos en Miami y casi todos los jugadores estábamos en el extranjero. Jugábamos en buenas canchas e íbamos a competir en buenas canchas, ahora hay mucho jugador de Liga Nacional que compiten en Tocoa, en El Progreso y son malas canchas, y no es menosprecias, sino que son malas canchas. Vamos a Costa Rica, al Azteca y nos sorprende la grama, la afición y todo. Es difícil echarle la culpa a alguien. Tenemos que ir a México para ver cómo se prepara una Sub-17 o Sub-20, es respetar los procesos, salvo que salga uno mejor que esté en buen nivel y se meta ahí porque no un jugador de 25 años que vaya a la mayor sin proceso sino que lleven un proceso y sientan eso desde niño para cuando estén grandes se les haga normal enfrentar a los rivales. Me acuerdo que yo vengo desde la Sub-17 compitiendo contra México, aquí le ganamos un Premundial para el Mundial Sub-20 de Holanda, y después nos enfrentamos en la mayor y nada de respeto porque podría ser el Chicharito, Giovanni Santos pero nada de respeto porque ya les habíamos ganado y no estaba pensando en cambiar camisas con ellos ni nada de eso.

¿Debe seguir Bolillo Gómez para el 2026? Yo no soy directivo, es complicado opinar eso. Yo no lo conozco, no he trabajado con él. Mi pensar como exjugador de la selección es que tienen que estar técnicos que conozcan muy bien al jugador hondureño, pero yo le puedo decir eso pero el profe Rueda y Suárez no conocían a los jugadores hondureños. No se complicaban, metían a los de experiencia. Cada quien tiene su forma de trabajar. No sé cómo es la forma de trabajar del profe Bolillo, pero claramente es un buen entrenador porque ha dirigido mundiales a Colombia, Ecuador y a Panamá. ¿Qué cosa marcó su vida en Escocia? Todo. Desde el inicio, tengo muchas amistades, muchos contactos, siempre he sido una persona campechana, donde voy hablo con todo mundo, no digamos ahí que viví diez años. Me recuerdo que cuando pasó lo del 2001 lo de las Torres Gemelas que jugó la selección y dije ‘en el nombre de Dios jugaré un partido en la selección’, y varios años después, cuando Real Madrid ganó la Champions en Glasgow en 2002 yo estaba viendo y dije ‘mi sueño es jugar Champions’ y cuando jugué mi primer partido fue algo espectacular, imagínese que después de escuchar ese himno de la Champions en la casa y estar ahí adentro, son cosas que me marcaron. Luego enfrentar a Messi y al mejor Barcelona, enfrentar a Pirlo, a la Juventus, y espero que muchos jóvenes hondureños lo logren también. ¿En el retiro piensa irse a vivir a Escocia? Nosotros somos residentes británicos, tenemos la oportunidad, pero mi anhelo y mi deseo es ayudar a los jóvenes de aquí. Tener la oportunidad de trabajar en cualquier equipo y tener ese plan para los muchachos para cuando lleguen a primera estén preparados en cualquier momento.

Yo me acuerdo cuando tenía 15 años ya estaba preparando, el profe Luis Giribaldi fue el que me ayudó a mi, me dieron vitaminas y en un mes ya estaba ‘toro’, a los 16 o 17 ya estaba debutando. La directiva de Motagua invirtió en mi y me ayudaron para estar listo y debutar con el club. MÁS CON EMILIO IZAGUIRRE Sudáfrica 2010 o Brasil 2014: Los dos, el primero fue la histórica clasificación, el segundo ya fui bimundialista. jugar contra la campeona del Mundo, España. Ya estaba firmado por el Celtic pero esa experiencia me ayudó mucho. El equipo donde estuvo a punto de jugar: Manchester United y Liverpool. Ofrecieron dinero al Celtic, y mi agente me había dicho que no jugara un partido y ahí me fracturé el tobillo pero Dios sabe porqué hace las cosas. Después nunca quise salir del Celtic, llegaron ofertas pero después gané 14 medallas y son de mucha bendición para mi vida.

El club donde siempre soñó jugar: Motagua y cumplí de jugar en la Selección de Honduras. En Europa le pedía a Dios que me diera la oportunidad de jugar allá y salir campeón y me salió el Celtic. Fue una bendición muy grande. El mejor DT que tuvo: ¡Uy! No, eso es complicado... Primi, Rueda, Suárez, Neil Lennon, muchos muy buenos. Brendan Rodgers, creo que es el mejor que he tenido. Me fui, peleé con él una semana porque me iba para Arabia Saudita porque no jugaba mucho con él y cuando regreso al equipo él tuvo el respeto y cariño de que regresara al Celtic. Me llamó y me dijo “si estás libre, venite, aquí vas a estar y sos un ejemplo para todos”, eso fue muy bonito de parte de él. Me perdí tres campeonatos con el Celtic por eso.

Sus mejores amigos que le ha dejado el fútbol: Muchos. Uno al que siempre le estaré agradecido y con el que pasé este proceso y por él no me retiré, fue el doctor Óscar Benitez. Él me operó en el 2007 de la clavícula y desde en ese entonces he tenido contacto con él. En enero llegué a la clínica de él y le dije que ya no iba a jugar, y me aconsejó continuar. Osman Chávez, que es uno de mis mejores amigos. Iván Guerrero, también. Don Eddy Atala también que me ha mostrado un respeto total. El fútbol me ha dejado muchas personas. Cuál fue el primer carro que tuvo: Un Hyundai Elantra 1997 que después se lo vendí a un amigo que es el que me hacía las tareas. Aaron Bardales es, él debutó con Motagua, fue compañero mío en el Técnico Honduras de tercero a quinto porque ahí son seis años de bachiller en electricidad. Él me ayudaba a hacer la tarea, me daba siempre la ‘chepia’, me sentaba a la par de él y me la dab. Era una persona muy aplicada, su sueño era jugar y debutó con Motagua.

Tu primer sueldo en el Motagua fue de cuánto: Cuando estaba en las reservas del Motagua me daban una beca de 500 lempiras, le estoy hablando hace 21 años, ahí con ese dinero invitaba a todos en el colegio (risas), tenía 15 años. De ahí pasé a segunda y me daban 3,500, pagaban bien, después me aumentaron el doble porque me pasaron a primera, Alejandro Domínguez en 2003. En qué ha invertido su capital: Estos temas son complicados, hermano, soy bien privado en eso pero son cosas en las que Dios me ha bendecido mucho. Tener a una buena mujer al lado eso es muy bueno para uno, la esposa que Dios me dio me ha ayudado en todo aspecto. En cualquier inversión y movimiento ha estado ahí conmigo. Me ha acompañado en ese aspecto de administración. CORTAS CON EMILIO IZAGUIRRE Celtic: El mejor equipo del mundo. Diego Vázquez: Un gran técnico que ha hecho historia con Motagua. Motagua: Mi equipo. Eddy Vázquez: Uno de los mejores amigos que tuve. Emilio Izaguirre Jr: Una bendición muy grande. Mi deseo es que estudie y se gradúe.