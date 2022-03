Emilio Izaguirre habla de la salida de Diego Vázquez de Motagua y del momento que atraviesa Marathón

LO QUE DIJO:

¿Qué piensa del momento que atraviesa Marathón, donde piden la cabeza del Tato García?

Me da pesar por el profe y el cuerpo técnico. Una de las cosas por la que me quedé en San Pedro Sula recuperándome porque había pensado hacerlo en Tegucigalpa, fue por el cuerpo técnico, por el profe Tato, que es una excelente persona, no digamos el preparador físico, es nivel. Yo dije que el único que me podía recuperar a mí es él (Fabián Boyaro) porque es un tipo muy preparado, profesional, siempre nos pone trabajos diferentes. El profe Tato me dijo “la vida es injusta” y es así. Hay que ver en lo que uno está fallando y qué nos hace falta para mejorar, en Marathón tenemos un buen cuerpo técnico. Al Real España se le pasó por encima, al Olimpia igual, de tú a tú, con equipos pequeños nos ha pasado esto difícil pero tengo confianza en Dios que esto va a salir adelante porque siento una buena energía en el grupo.

¿Considera que el aficionado hondureño a veces es bastante injusto?

Ellos van a criticar porque no saben lo que es un proceso, lo que uno vive, lo que uno pasa. ‘Estos duro’ dicen, y no saben la cancha cómo está. Yo he estado en los estadios cuando le gritan a los jugadores y los quedo viendo mal porque no saben, piensan que están en Europa. Allá están todas la canchas buenas. Hay jóvenes en Honduras que llegan sin comer a un partido, que están mal vitaminados, mal comidos y son injusticias pero Dios sabe. Aquí hay cosas que mejorar y eso es lo que quiero a futuro, ayudar a los jóvenes, ya sea en Marathón, Motagua o en la Federación.