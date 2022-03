Chiquimarco Rodríguez analizó la jugada: “¿Por qué Marathón exige y protesta penal? No hay argumentos para serlo”

Mucha polémica rodeó el partido en el que Motagua, con dos penales bien sancionados, derrotó al Marathón en el estadio Nacional el pasado miércoles.

El club verdolaga alegó un penal que el juez central Melvin Matamoros no le pitó al equipo sampedrano donde el balón impacta en la mano del defensa Marcelo Pereira.

Para ello, la jugada llegó hasta México donde el reconocido exárbitro Marco Rodríguez, considerado como uno de los mejores de Concacaf en los últimos tiempos, analizó la jugada.

El ahora analista arbitral tiene una sección en redes sociales llamada “ChiquiVAR”, donde da su putno de vistas de jugadas polémicas y esta vez miró una del fútbol hondureño.

“#ChiquiVAR en la liga hondureña no se señaló penal.Desde mi óptica e interpretación de las reglas, no es una mano en posición antinatural. Decisión arbitral correcta. ¿Por qué @CDMarathon exige y protesta penal? No hay argumentos para penal‍♂️”, escribió.