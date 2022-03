Elías Nazar sobre denuncia al Honduras Progreso: “Es falso, Platense debería enfocarse en ganar los puntos en la cancha”

Según Victoria y ahora Platense que respalda la denuncia, tanto Sociedad como el Honduras solicitaron a la Liga una compensación para cubrir esta responsabilidad, algo que no se contempla en el reglamento para hacer efectivos sus pagos de la cuota y esta fue aprobada directamente por el secretario de la Liga Nacional, Salomón Galindo, a pesar que los cheques, según los clubes denunciantes, estaban sin fondos.

El caso se encuentra en manos del Comité Ejecutivo de Fenafuth donde en el transcurso de la próxima semana darán un dictamen final sobre el asunto que, según la denuncia, ahonda en que ambos clubes no presentaron en tiempo y forma su “cuota de participación” lo que significaría una rebaja de puntos hasta la fecha en que mostraron sus fondos a la Liga , de acuerdo al reglamento.

Esto se trata de una denuncia impuesta el pasado noviembre por el Victoria , que levantó y presentó un escrito ante la Liga Nacional para que lo trasladaran a la Comisión de Disciplina , donde pedía que se castigara al Honduras con la pérdida de cinco puntos y al Real con siete debido a que no cumplieron, como dice la ley, con el pago de la “cuota inscripción” por participar en el torneo Apertura 2021 de Liga Nacional .

- Honduras Progreso se pronuncia -

Sobre ello, el presidente del equipo progreseño, Elías Nazar, habló por primera vez del tema.

“Ellos están demandando, pero todo eso es falso. Nosotros nos hemos guardado al silencio porque sabemos la realidad y que estamos aparado en la ley. Todo lo que hicimos fue de manera correcta, pero respetamos su forma de intentar salvar al equipo a toda costa del descenso”, fueron las palabras de Nazar, a DIEZ, donde desmintió la denuncia que recién tomó fuerza a impulso del Platense que se encuentra a 11 unidades de los tocoeños y a 14 de los progreseños.

Platense denuncia que Salomón Galindo remitió cheques sin fondos para pago de “cuota de participación”

El máximo dirigente de los arroceros garantiza que “todo está dentro del marco de ley. No he dado entrevistas sobre el tema porque yo me dedico a que el equipo juegue bien y lo estamos demostrando”.