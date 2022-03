Platense pierde en la mesa el juego de reservas ante UPN por no haberse presentado

El Torneo de Reservas comenzó con problemas. El primero en hacerlo fue el Platense, quien no se presentó al juego de la fecha inicial del torneo que tenían que encarar contra el UPN en Tegucigalpa.

VER MÁS: ¡Con tremenda paliza del Olimpia sobre Motagua comenzó el Torneo de Reservas 2022 en Honduras!

Los escualos no se presentaron al cotejo porque no se hicieron a tiempo las pruebas Covid y por ende no pudieron jugar el partido contra los estudiosos.

Ante ese escenario, la UPN ganó sus primeros tres puntos del torneo de reservas en la mesa pues ante la ausencia del club porteño, por default el cuadro naranja se hizo de los puntos por la primera fecha.