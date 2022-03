Jhon Jario López: “Honduras Progreso nunca ha pensado en el descenso, la consigna siempre fue clasificar a liguilla”

Y agregó en el tema por la salvación: “Nosotros nunca hemos pensado en el descenso, no quiero ser soberbio, pero desde el primer momento que llegamos a El Progreso la consigna fue clasificarnos a liguilla, por ende si accedemos nos olvidamos del descenso, pero el objetivo siempre fue la liguilla”.

A Jhon Jario no le preocupa el tema de que su equipo se ve amenazado por perder 4 puntos en la tabla acumulada tras la demanda realizada por el Victoria por supuestamente no pagar en el pasado Apertura la cuota de inscripción que se exige al principio de un torneo.

“Yo lo único que hago es pelear los puntos en la cancha, el que deba pelearlos en la mesa, los pelea, yo de eso no sé nada. Toda la vida me he dedicado a estudiar el fútbol, no la logística ni las leyes deportivas. Hasta hoy hemos ganado 12 puntos en el campo y el que tenga que ver el problema, que lo resuelva”, cerró el técnico López.