¡Cuatro juegos el domingo! Liga BetCris confirma horarios para el cierre de la primera vuelta del Clausura

En Tegucigalpa a partir de las 4:00pm el Olimpia se medirá al Victoria en un duelo directo por el liderato del torneo Clausura 2022.

La fecha se cerrará en el estadio Excélsior con otro duelo decisivo; Platense vs. Honduras Progreso a las 5:00pm. Los selacios urgen de un triunfo que les permita acortar distancias y mantener vivo el sueño de salvación.

Seis minutos después (5:06pm), en el estadio Olímpico dará inicio el juego Marathón vs. UPNFM. Ambas escuadras buscarán borrar el mal sabor de las derrotas sufridas este miércoles.

El Tiburón en estos momentos marcha último de la tabla general con 13 puntos. A 11 de distancia de los ribereños y aceiteros que suman 24 puntos. Ver Tabla de Posiciones Acumulada

Fecha 9 del Clausura

Sábado 5 de marzo

7:30pm Vida vs. Real España

Domingo 6 de marzo

3:00pm Real Sociedad vs. Motagua

4:00pm Olimpia vs. Victoria

5:00pm Platense vs. Honduras Progreso

5:06pm Marathón vs. UPNFM